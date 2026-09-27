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Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?
БТА

Депутатът от ДБ оспори твърдението, че България има най-евтините горива в Европа, и защити предложението за компенсация от 20 цента на литър бензин или дизел за гражданите и бизнеса

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев постави въпроса защо "Лукойл Нефтохим" не е сред компаниите, които се обсъжда да бъдат обхванати от данък върху свръхпечалбите.

Темата идва на фона на предложената от Министерството на финансите данъчна реформа, която включва облагане на свръхпечалби в определени сектори. От ведомството обясниха, че секторите са подбрани след анализ на данните за реализираните печалби.

Според Мирчев обаче трябва да бъде даден отговор защо рафинерията не попада в обхвата на мярката.

Депутатът коментира, че преди въвеждането на подобен данък трябва да бъде направен внимателен анализ, но според него "Лукойл Нефтохим" не бива да остава извън сметката. Той изрази мнение и че отпадането на забраната за износ на горива може да увеличи печалбата на рафинерията.

Мирчев: Не е вярно, че имаме най-евтините горива

Мирчев оспори и твърденията, че бензинът и дизелът в България са най-евтините в Европа.

"Много хора казват: "Ние имаме най-евтиния дизел и бензин". Това не е вярно, ако не смятаме акциза, който взима държавата", заяви той пред БНР.

Според него трябва да бъде обяснено защо цената на дизела в България без акциз и ДДС се намира около и над средните европейски нива.

Темата за ценообразуването на горивата вече е във фокуса и на Комисията за защита на конкуренцията. На 25 септември КЗК поиска подробни данни от "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас" за доставките, разходите и компонентите, формиращи цените на едро на бензина и дизела. Проверката обхваща периода от 1 май до 28 септември 2026 г.

ДБ предлага 20 цента компенсация за литър

На този фон от "Демократична България" предлагат компенсация от 20 цента за всеки литър бензин или дизел. Според Мирчев мярката трябва да обхване не само гражданите, но и бизнеса.

Той аргументира предложението с риска по-високите цени на горивата да се прехвърлят върху транспортните разходи, а оттам и върху крайните цени на стоките.

"Ако те не са за всички, се отваря една много опасна инфлационна каскада", предупреди Мирчев.

Според него при рязко поскъпване на горивото бизнесът е принуден да увеличава собствените си разходи и впоследствие цените, което може да предизвика ефект по цялата верига.

Въпросът за цените остава актуален и след силното им повишение през последните седмици. Представители на горивния бранш коментираха на 26 септември, че според тях поскъпването вероятно е достигнало своя пик, но това остава прогноза, зависеща от развитието на международните пазари.

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