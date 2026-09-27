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Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България

Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България
БТА

Очакванията са по този начин туристическият сезон да бъде удължен

Половината от приходите от туристическия данък да бъдат използвани за реклама и инициативи, свързани с авиосвързаността. Такава законодателна промяна подготвя Министерството на туризма, съобщи ресорният министър Илин Димитров пред БНТ по повод Световния ден на туризма.

По думите му целта е рекламата на България да бъде децентрализирана, а средствата да подпомогнат организирането на повече събития, фестивали и спортни форуми. Очакванията са по този начин туристическият сезон да бъде удължен.

Димитров коментира и партньорството с туристическия концерн TUI, с който е подписан тригодишен меморандум за съвместни рекламни дейности и кампании. По думите на министъра компанията планира да увеличи туристите, които води в България, от около 200 000 на 400 000.

TUI е изразила и инвестиционен интерес към страната. Димитров посочи, че държавата ще съдейства, като надеждите са през следващите години у нас да бъдат открити няколко хотелски комплекса под бранда на компанията.

Сред планираните инициативи е и маратон на TUI в Бургас, който трябва да се проведе между „Евровизия“ и началото на активния летен сезон. Според министъра подобряването на транспортната свързаност и големите международни събития могат да подпомогнат привличането на повече туристи.

Министерството планира подобни срещи и с други големи международни туристически компании. „Искаме все повече да поставяме България на картата“, заяви Димитров.

Той съобщи още, че при успешно представяне на България през 2027 г. TUI е заявила готовност през 2028 г. да възстанови британския пазар за страната.

Окончателните резултати от изминалия летен сезон все още се обобщават. Според Димитров показателите вероятно ще се доближат до тези от предходната година въпреки трудното начало на сезона и загубата на част от туристическите пазари.

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