Присъдата му изтича, но свободата не е сигурна: Какво предстои за Васил Михайлов

Само дни остават до изтичането на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Това обаче не означава непременно, че той ще излезе на свобода. Срещу него има и други висящи производства, а гръцките власти го издирват с европейска заповед за арест.

В момента Михайлов се намира в затвора в Самораново, където изтърпява наказание по старо дело. Адвокат Димитър Марковски обясни, че предстоящото изтичане на присъдата е резултат от законовото приспадане на времето, което Михайлов вече е прекарал в предварителния арест.

"Това по-скоро е стечение на юридически обстоятелства, отколкото да представлява нещо, което е скандално. По-скоро скандално е самото поведение на прокурорския син", коментира Марковски.

Гърция иска предаването на Михайлов

Междувременно гръцките власти са издали европейска заповед за арест във връзка с наказателно производство срещу Михайлов. Според информацията в материала той е издирван за предполагаемо участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Михайлов е свързван и с кражба на лаптоп от автомобил, както и с нападение над бизнесмен, при което според твърденията са били отнети документи и 5500 евро. Тези обстоятелства са част от твърденията по производството и не представляват установена вина.

Марковски подчерта презумпцията за невиновност, но посочи, че издаването на европейската заповед за арест позволява да започне процедура по предаването му на гръцките власти. Решението трябва да бъде взето от български съд след проверка на законовите условия.

Ще излезе ли на свобода?

Чисто юридически подобна възможност съществува след изтичането на настоящата присъда, обясни адвокатът. Според него обаче на практика това е малко вероятно заради производството по европейската заповед за арест.

"Сега, ако си говорим чисто правно, възможно ли е? Възможно. Но едно е де юре, друго е де факто. Де факто, според мен, няма как да излезе", заяви Марковски.

Той посочи и факта, че Михайлов преди това е бил издирван от структурите на МВР, след като се е укривал от българските власти. Според Марковски това обстоятелство би имало значение при определянето на мярката му за неотклонение.

По думите му Михайлов вече е задържан под стража във връзка с европейската заповед за арест и има право да обжалва мярката.

Предстои решение за евентуалното му предаване

Така изтичането на настоящата присъда не слага край на правните процедури около Васил Михайлов. Докато наказанието, което изтърпява в Самораново, е към своя край, отделно продължава процедурата, свързана с искането на гръцките власти.

Предстои българският съд да се произнесе по условията за евентуалното му предаване на Гърция.