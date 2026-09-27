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Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"

Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"
БТА

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му е против по-голямата намеса на държавата и се обяви срещу част от икономическите мерки на управляващите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към икономическата политика на правителството на Румен Радев и предупреди за рисковете от висока инфлация и увеличаване на публичните разходи.

"Влезем ли в подобен сценарий, няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има", заяви Борисов в Пловдив.

Той направи препратка към бившия финансов министър Симеон Дянков, чието управление на публичните финанси по време на първия кабинет "Борисов" остана свързано с израза "постна пица".

Борисов: Искаме да харчим, колкото изкарваме

Според лидера на ГЕРБ държавата трябва да оставя повече средства в ръцете на работещите и бизнеса и да ограничава собствената си намеса в икономиката.

"ГЕРБ е да има повече предприемачи и работещи хора и по-малко държава. Всичките мерки на Румен Радев са как да съберат повече пари именно от работещите хора", заяви Борисов.

Той обвини "Прогресивна България" в политика на преразпределяне на средства и заяви, че ГЕРБ би премахнала част от въведените от управляващите мерки, ако отново получи възможност да управлява.

Борисов се обяви и срещу въвеждането на данък върху свръхпечалбата, като според него в крайна сметка разходът от подобна мярка ще бъде прехвърлен върху потребителите.

"Ние от ГЕРБ искаме да харчим, колкото изкарваме", каза още той и заяви, че според него при настоящата политика гражданите едновременно обедняват и задлъжняват.

Какво казва Fitch

В изказването си Борисов се позова и на оценките на международната рейтингова агенция Fitch, като интерпретира инфлацията и високите публични разходи като предупреждение за натиск върху българската икономика.

Думите му идват на фона на продължаващи рискове, свързани с инфлацията и публичните финанси. В глобалната си икономическа прогноза за септември Fitch посочва устойчивостта на световната икономика, но отбелязва продължаващ инфлационен риск на фона на цените на петрола и по-високите реални лихви.

През март агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво "BBB+" със стабилна перспектива.

Борисов използва темата за публичните разходи и за атака срещу управляващите, като заяви, че според него промяна в икономическата политика е необходима. Той постави въпрос и за разходите по пътуванията на кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев, докато е бил държавен служител.

Борисов разкритикува Йотова и за позицията ѝ в ООН

Борисов коментира и позицията на президента Илияна Йотова по повод съвместното изявление за Украйна в ООН. Лидерът на ГЕРБ заяви, че според него във външната политика на България трябва да има яснота и последователност.

"Тъкмо мислех да поздравя президента Йотова... Не може навън да говориш едно, а у нас да правиш друго. Държавната политика трябва да бъде ясна и последователна", заяви той по време на среща с млади членове на ГЕРБ в Пловдив.

Критиката му идва след разминаването в публичните обяснения около позицията на България по съвместното изявление за Украйна. Министерството на външните работи потвърди, че България се е присъединила към документа, но уточни, че националната позиция не е била отразена в него в пълнота.

Йотова от своя страна заяви, че документът не се подписва, а е бил изпратен предварително до държавите членки. По думите ѝ България не е получила възможност да изрази резервите си, а предложенията ѝ за редакции не са били приети. Заради това президентът не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност.

В речта си пред Общото събрание на ООН Йотова защити позицията, че няма военно решение на войната и че мир не може да бъде постигнат без участието както на Украйна, така и на Русия.

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