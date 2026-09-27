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47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат
БТА

Шофьорът на товарен автомобил навлязъл в насрещната лента, ударил паркирана кола и след това се блъснал в дърво

47-годишен мъж от София е починал след пътнотранспортно произшествие в Кубрат, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Инцидентът е станал около 15:00 часа на 25 септември на улица "Стара планина".

По първоначални данни товарен автомобил "Волво", управляван от мъжа, навлязъл в лявата пътна лента, ударил паркиран лек автомобил "Ауди", а след това се блъснал в дърво на тротоара.

На място е изпратен екип на Спешна помощ, който е оказал медицинска помощ на водача, но въпреки усилията на медиците той е починал.

Тялото е транспортирано за аутопсия в УМБАЛ "Канев" в Русе.

По случая е образувано досъдебно производство.

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