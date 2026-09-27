Извънредна ситуация край американска военна база във Великобритания, евакуираха жители

Мащабна операция на службите за сигурност е в ход в село близо до британската военновъздушна база RAF Fairford, използвана и от Военновъздушните сили на САЩ. Част от местните жители са евакуирани, а няколко мъже са арестувани по подозрение за нарушения на Закона за взривните вещества.

Полицията в Глостършър съобщи, че е обявена извънредна ситуация в района на село Уелфорд. На място работи специализиран армейски екип за обезвреждане на взривни устройства, който проверява няколко автомобила.

Евакуираните жители са настанени временно в спортен център, докато разследването продължава. Районът е отцепен, като според полицията ситуацията е локализирана.

„В момента редица имоти в района на Уелфорд се евакуират след обявяването на извънредна ситуация. Това следва ареста на няколко мъже по подозрение за нарушения на Закона за взривните вещества“, съобщиха от полицията.

В операцията участват значителен брой служители на спешните служби, включително специализиран екип за действия в опасна среда. Задържанията са извършени рано в неделя сутринта.

RAF Fairford се използва за разполагане на американски бомбардировачи. Според информацията базата има засилена роля за американските военни операции след началото на конфликта с Иран на 28 февруари.

През март, след като тогавашният британски премиер Киър Стармър разреши използването на бази във Великобритания за определени американски „отбранителни“ действия срещу ирански ракетни обекти, четири американски бомбардировача кацнаха в RAF Fairford.