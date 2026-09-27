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Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид
АП/БТА

Испанската федерация представи кандидатура за домакинство на финалната четворка през юни 2027 г.

Испанската футболна федерация официално представи кандидатурата си за домакинство на финалната фаза на Лигата на нациите през 2027 година.

В предложението са включени стадионите "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид и "Хосе Сория" във Валядолид. Финалният турнир е насрочен за периода между 9 и 13 юни 2027 г.

Изборът на двете съоръжения е съобразен с изискванията на УЕФА за провеждането на заключителната фаза. Планът предвижда единият стадион да бъде с по-голям капацитет, а вторият да допълва логистиката на турнира.

Според предложението "Сантиаго Бернабеу" трябва да приеме единия полуфинал, ако Испания се класира, както и големия финал. Другият полуфинал е предвиден за стадион "Хосе Сория".

Разстоянието между Мадрид и Валядолид е около 194 километра, което прави придвижването между двата града сравнително удобно за отборите, щабовете и привържениците.

Финалната четворка на Лигата на нациите ще включва четирите отбора, които преминат успешно през четвъртфиналите в Лига А. Полуфиналите са планирани за 9 и 10 юни, а мачът за третото място и финалът ще бъдат на 13 юни.

Испания в момента е част от група 3 на Лига А заедно с Англия, Хърватия и Чехия, като първата фаза на турнира приключва през ноември.

Окончателното решение за домакина на финалния турнир ще бъде взето на по-късен етап, след като стане ясно кои национални отбори ще достигнат до решаващата фаза.

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