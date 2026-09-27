Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испанската футболна федерация официално представи кандидатурата си за домакинство на финалната фаза на Лигата на нациите през 2027 година.

В предложението са включени стадионите "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид и "Хосе Сория" във Валядолид. Финалният турнир е насрочен за периода между 9 и 13 юни 2027 г.

Изборът на двете съоръжения е съобразен с изискванията на УЕФА за провеждането на заключителната фаза. Планът предвижда единият стадион да бъде с по-голям капацитет, а вторият да допълва логистиката на турнира.

Според предложението "Сантиаго Бернабеу" трябва да приеме единия полуфинал, ако Испания се класира, както и големия финал. Другият полуфинал е предвиден за стадион "Хосе Сория".

Разстоянието между Мадрид и Валядолид е около 194 километра, което прави придвижването между двата града сравнително удобно за отборите, щабовете и привържениците.

Финалната четворка на Лигата на нациите ще включва четирите отбора, които преминат успешно през четвъртфиналите в Лига А. Полуфиналите са планирани за 9 и 10 юни, а мачът за третото място и финалът ще бъдат на 13 юни.

Испания в момента е част от група 3 на Лига А заедно с Англия, Хърватия и Чехия, като първата фаза на турнира приключва през ноември.

Окончателното решение за домакина на финалния турнир ще бъде взето на по-късен етап, след като стане ясно кои национални отбори ще достигнат до решаващата фаза.