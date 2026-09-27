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Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа
АП/БТА

Световният и европейски шампион спечели с 3:2 на "Уембли" и удължи серията си без загуба в редовното време до рекордните 39 мача

Испания започна участието си в Лигата на нациите с впечатляваща победа с 3:2 като гост на Англия в първия кръг на група 3 в Лига А. Един от ключовите моменти в срещата бе пропусната дузпа от Хари Кейн при аванс от 2:1 за домакините.

Испанците поведоха още във втората минута. Марк Гехи не усети пресата на Ламин Ямал, който отне топката и остана сам срещу Джеймс Трафорд, за да открие резултата.

Гостите продължиха да създават положения, но постепенно Англия намери ритъма си. В 36-ата минута комбинация между Джуд Белингам и Антъни Гордън завърши с попадение на Гордън за 1:1.

Само четири минути по-късно "Трите лъва" вече водеха. Хари Кейн стреля с глава, топката рикошира в Марк Кукурея и попадна във вратата на Испания за 2:1.

Англия получи великолепна възможност да увеличи преднината си след почивката. Родри извърши нарушение срещу Белингам в наказателното поле, но при последвалата дузпа Кейн се подхлъзна и пропусна.

Испания наказа грешката само шест минути по-късно. Алекс Баена, който се появи като резерва, се възползва от грешка на Нико О'Райли и възстанови равенството.

Пълният обрат дойде в 74-ата минута, когато Микел Оярсабал майсторски прехвърли Трафорд и оформи крайното 3:2.

С успеха световният и европейски шампион удължи серията си без поражение в редовното време до рекордните 39 последователни срещи.

В другия двубой от групата Хърватия победи Чехия с 2:1 като гост при завръщането на Славен Билич начело на националния тим.

Лука Модрич откри резултата в 47-ата минута, след като Игор Матанович пресече неточно подаване и намери ветерана, който завърши атаката с мощен удар.

Адам Карабец изравни за Чехия седем минути по-късно, но в 77-ата Марко Пашалич засече центриране на Иван Перишич и донесе трите точки на хърватите.

Така Хърватия сложи край и на серията на Чехия от 19 поредни мача без загуба на собствен терен.

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