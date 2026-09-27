Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Над 30 художници от България и чужбина преобразяват пешеходния подлез на бул. „Петко Ю. Тодоров“ при пазара „Иван Вазов“ в София в пространство за съвременно градско изкуство. Инициативата е част от седмото издание на международния фестивал Sofia Urban Art, който се провежда на 26 и 27 септември.

„Ще продължим да даваме място на художниците и да обновяваме занемарените пространства. А от всички нас зависи да пазим това, което сме направили“, заяви кметът на София Васил Терзиев при откриването на фестивала, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

Тази година събитието преминава под мотото United in Colors („Обединени от цветовете“), като идеята е цветовете да бъдат представени като универсален език, свързващ различни хора и общности.

Визуалната концепция за фона на стените е дело на калиграфа Djo Venci и е вдъхновена от историята на района – някогашната тухлена фабрика и кариерите за глина, намирали се на територията на днешния Южен парк.

Във фестивала участват артисти от България, Дания, Великобритания, Испания, Нидерландия, Португалия, Полша, Индонезия, Германия, Гърция и Северна Македония. Посетителите могат да наблюдават създаването на графитите на живо, както и да се включат в образователни работилници, арт базар, графити състезание и срещи с художниците.

Според Цветан Бизев от Sofia Graffiti Tour, организатор на събитието, фестивалът показва възможностите на градското изкуство да преобразява публичните пространства и представя различните стилове в графити културата.

Sofia Urban Art е част от Календара на културните събития на Столичната община и се провежда с подкрепата на редица културни институции и дипломатически представителства.