Швейцария започна с класика в Скопие, победи Северна Македония с 3:0

Швейцария започна по отличен начин участието си в Лигата на нациите, след като победи Република Северна Македония с 3:0 като гост в Скопие в двубой от първия кръг на група 1 в Лига В.

С успеха швейцарците оглавиха класирането с три точки, докато Шотландия и Словения имат по една след първите си срещи. Победата удължи и серията на Швейцария без загуба като гост на осем поредни мача.

Въпреки отсъствието на капитана Гранит Джака, гостите бързо наложиха своето темпо и притиснаха съперника още от началото.

Ремо Фройлер откри резултата в 22-ата минута, а малко преди почивката Зеки Амдуни удвои аванса. Нападателят се възползва от върната топка на Закари Атекаме и направи 2:0 в 41-ата минута.

След почивката Швейцария продължи да контролира двубоя, а в 74-ата минута Амдуни вкара втория си гол и оформи крайното 3:0.

В друг мач от вечерта Словакия победи Молдова с 2:0 у дома в група 3 на Лига С. Иван Шранц даде аванс на словаците в 32-ата минута, а осем минути по-късно Ондрей Дуда реализира от дузпа за крайното 2:0.

Така серията на Молдова без победа достигна 16 поредни мача.

Албания също започна с успех в Лига С, след като се наложи с 2:0 над Беларус. Кристиян Аслани откри резултата от дузпа в 34-ата минута, а Ернест Мучи удвои аванса в добавеното време на първата част и на практика реши срещата още преди почивката.