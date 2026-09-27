Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Швейцария започна с класика в Скопие, победи Северна Македония с 3:0

Швейцария започна с класика в Скопие, победи Северна Македония с 3:0
АП/БТА

Словакия и Албания също стартираха с победи в Лигата на нациите

Швейцария започна по отличен начин участието си в Лигата на нациите, след като победи Република Северна Македония с 3:0 като гост в Скопие в двубой от първия кръг на група 1 в Лига В.

С успеха швейцарците оглавиха класирането с три точки, докато Шотландия и Словения имат по една след първите си срещи. Победата удължи и серията на Швейцария без загуба като гост на осем поредни мача.

Въпреки отсъствието на капитана Гранит Джака, гостите бързо наложиха своето темпо и притиснаха съперника още от началото.

Ремо Фройлер откри резултата в 22-ата минута, а малко преди почивката Зеки Амдуни удвои аванса. Нападателят се възползва от върната топка на Закари Атекаме и направи 2:0 в 41-ата минута.

След почивката Швейцария продължи да контролира двубоя, а в 74-ата минута Амдуни вкара втория си гол и оформи крайното 3:0.

В друг мач от вечерта Словакия победи Молдова с 2:0 у дома в група 3 на Лига С. Иван Шранц даде аванс на словаците в 32-ата минута, а осем минути по-късно Ондрей Дуда реализира от дузпа за крайното 2:0.

Така серията на Молдова без победа достигна 16 поредни мача.

Албания също започна с успех в Лига С, след като се наложи с 2:0 над Беларус. Кристиян Аслани откри резултата от дузпа в 34-ата минута, а Ернест Мучи удвои аванса в добавеното време на първата част и на практика реши срещата още преди почивката.

Още по темата

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Швеция надви Румъния, Украйна покори Будапеща

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Водещи

Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

  • Преди 2 минути
Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

  • Преди 29 минути
Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

Незаконната сеч се увеличава в Монтанско: Конфискувани са близо 80 кубика дърва

  • Преди 38 минути
Разследване: Русия е възродила системата "Ръката на мъртвеца"

Разследване: Русия е възродила системата "Ръката на мъртвеца"

  • Преди 52 минути
Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

Двама загинаха, а близо 25 са ранени при тежка автобусна катастрофа в Германия

  • Преди 1 час
Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

Учителка шофирала с 2,4 промила в Свищов, полицията отне автомобила ѝ

  • Преди 1 час
Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

Алжир изгони Райън Аит-Нури от лагера след скандал със селекционера

  • Преди 1 час
200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г

200 евро ваучери за храна, но с нов данък: Какво предвиждат промените за 2027 г

  • Преди 1 час
47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

47-годишен мъж загина след катастрофа в Кубрат

  • Преди 1 час
Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

Илияна Йотова за декларацията от ООН: Съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим

  • Преди 1 час
Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

Мирчев за "Лукойл": Защо рафинерията остава извън сметката?

  • Преди 2 часа
Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

  • Преди 2 часа
Извънредна ситуация край американска военна база във Великобритания, евакуираха жители

Извънредна ситуация край американска военна база във Великобритания, евакуираха жители

  • Преди 2 часа
Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"

Борисов предупреди за икономиката: "Ще търсим пак Дянков"

  • Преди 2 часа
Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

Испания поиска финалите на Лигата на нациите с "Бернабеу" и Валядолид

  • Преди 2 часа