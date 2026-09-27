Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

Повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас поскъпват през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени, който следи движението на цените на храните на едро, се повишава с 1,36% – от 2,281 до 2,312 пункта.

Най-сериозен скок при зеленчуците има при краставиците, които поскъпват с 22,61% и достигат 1,60 евро за килограм. Червените чушки са нагоре с 15,38% до 1,20 евро, а зелените – с 13,31% до 1 евро за килограм.

По-високи са цените и на картофите – с 8,94%, доматите – със 7,89%, зелената салата – с 5,60%, тиквичките – с 4,94%, и зрелия лук – с 1,31%. Поевтиняване има при зелето и морковите – съответно с 5,02% и 3,03%.

При плодовете най-сериозно е увеличението при прасковите – с 12,37% до 1,34 евро за килограм. Ябълките поскъпват с 5,62%, а гроздето – с 2,19%. Лимоните отчитат лек спад от 0,76%.

Движение нагоре има и при част от млечните продукти. Кравето сирене поскъпва с 0,62% до 6,10 евро за килограм, прясното мляко – с 2,56% до 1,20 евро за литър, а кравето масло – с 2,94% до 1,49 евро за пакет от 125 грама.

В същото време кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 0,48%, киселото мляко – с 3,95%, а замразеното пилешко месо – с 3,16%. Цената на яйцата размер М остава без промяна – 0,19 евро за брой на едро.

Поскъпване се отчита и при основни хранителни продукти. Брашното тип 500 е нагоре с 4,62%, зрелият фасул – с 4,26%, лещата – с 3,37%, захарта – с 1,39%, а оризът – с 0,31%. Олиото е сред малкото поевтиняващи продукти, като цената му пада с 1,42% до 1,73 евро за литър.