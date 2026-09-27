Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви
БТА

Общо 53 пожара са потушени в страната, а при един от тях е пострадал човек

Звената за пожарна безопасност са реагирали на 109 сигнала за произшествия през последното денонощие. Екипите са потушили общо 53 пожара и са извършили десетки спасителни и помощни операции.

При пожарите е пострадал един човек. От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" не посочват допълнителни подробности за състоянието му.

Общо шест от пожарите са причинили преки материални щети. Три от тях са възникнали в жилищни сгради, един - в транспортно средство, а други два са от различен характер.

Още 47 пожара са преминали без материални щети. Най-много от тях - 23, са били в отпадъци, а 18 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти. Един пожар е бил свързан с готварски уреди и комини, а други пет попадат в различни категории.

19 операции при катастрофи

Освен гасенето на пожари екипите са извършили 51 спасителни дейности и помощни операции през денонощието.

При 19 от случаите намесата им е била необходима при катастрофи с транспортни средства.

За последните 24 часа пожарникарите са получили и пет лъжливи повиквания.

Още по темата

Роботи ще спасяват хора при земетресения, наводнения и пожари

Роботи ще спасяват хора при земетресения, наводнения и пожари

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

След пожара: Отмениха бедственото положение в община Бяла

Катастрофа между кола и камион затвори пътя край село Мусина

Катастрофа между кола и камион затвори пътя край село Мусина

51-годишен мъж почина след катастрофа на пътя Ловеч–Плевен

51-годишен мъж почина след катастрофа на пътя Ловеч–Плевен

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Водещи

Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България

Министър Илин Димитров: Половината от туристическия данък ще отива за реклама и повече полети до България

  • Преди 1 минута
Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

Даниела Бобева към кабинета: Не може всеки ден да се измислят нови компенсации

  • Преди 11 минути
Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

Испания обърна Англия в Лондон, Кейн пропусна дузпа

  • Преди 17 минути
Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

Есента "дойде" и по борсите: Краставиците скочиха с над 22%, чушките – с до 15%

  • Преди 22 минути
Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Топлят вода в тенджери, за да къпят децата си: Недоволство в "Дружба"

Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

Вучич обеща да напусне президентския пост тази вечер — но битката за властта в Сърбия тепърва започва

  • Преди 39 минути
Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

Терзиев твърдо "за" уличното изкуство: Над 30 артисти преобразяват подлез в София

  • Преди 39 минути
От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

От фиш за 20 лева до дело за клевета: Шофьор ще плати 511 евро

  • Преди 44 минути
Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

  • Преди 55 минути
Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

  • Преди 1 час
"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

"Прогресивна България" за "Сега": Тиражират фалшиви новини

  • Преди 1 час
Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

  • Преди 2 часа
Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

  • Преди 2 часа
Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

Богомил Николов: Горивата са основният двигател на поскъпването

  • Преди 2 часа
Всеки дом с уникален пощенски код: Как ще изглежда новата система

Всеки дом с уникален пощенски код: Как ще изглежда новата система

  • Преди 2 часа