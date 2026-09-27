Пожарникарите с над 100 сигнала за денонощие, пет се оказаха фалшиви

Звената за пожарна безопасност са реагирали на 109 сигнала за произшествия през последното денонощие. Екипите са потушили общо 53 пожара и са извършили десетки спасителни и помощни операции.

При пожарите е пострадал един човек. От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" не посочват допълнителни подробности за състоянието му.

Общо шест от пожарите са причинили преки материални щети. Три от тях са възникнали в жилищни сгради, един - в транспортно средство, а други два са от различен характер.

Още 47 пожара са преминали без материални щети. Най-много от тях - 23, са били в отпадъци, а 18 са възникнали в сухи треви, горска постеля и храсти. Един пожар е бил свързан с готварски уреди и комини, а други пет попадат в различни категории.

19 операции при катастрофи

Освен гасенето на пожари екипите са извършили 51 спасителни дейности и помощни операции през денонощието.

При 19 от случаите намесата им е била необходима при катастрофи с транспортни средства.

За последните 24 часа пожарникарите са получили и пет лъжливи повиквания.