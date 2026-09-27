Разследване: Русия е възродила системата "Ръката на мъртвеца"

Русия е възродила система от времето на Студената война, известна на Запад като "Ръката на мъртвеца", която трябва да гарантира възможност за ответен ядрен удар дори ако командната структура на страната бъде унищожена при нападение.

В центъра на проекта е т.нар. "Обект 1335", разположен под планината Косвински Камен в Урал. Според разследването там е изграден и модернизиран огромен подземен команден комплекс, защитен срещу ядрен удар и способен да поддържа стратегическо управление при извънредна ситуация.

Анализът на милиони руски документи, обществени поръчки и сателитни изображения показва мащабно строителство на стойност стотици милиони, включващо тунели, подземни камери, системи за вентилация, комуникации и защита от химически, биологични и радиоактивни заплахи.

Руски военни публикации сочат, че след години на експериментална работа "Обект 1335" е бил въведен в бойно дежурство през 2023 г., като към него се свързва и техническа възможност за автоматизиран ответен удар.

Експерти, цитирани в разследването, смятат, че разширяването на комплекса е част от по-широката модернизация на руските ядрени сили и от усилията на Москва да гарантира оцеляването на командната си инфраструктура при евентуална атака.