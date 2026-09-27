Четири английски гранда готвят искове за до 800 млн. паунда срещу Манчестър Сити

Арсенал, Тотнъм, Ливърпул и Манчестър Юнайтед се подготвят за възможни съдебни действия срещу Манчестър Сити, като общият размер на претенциите може да достигне 800 милиона паунда.

Според информациите четирите клуба още в края на 2024 година са запазили правото си да предприемат правни действия, ако Сити бъде признат за виновен по обвиненията срещу него.

В основата на евентуалните искове стоят твърдения за пропуснати приходи и финансови щети, свързани най-вече със загубени места в европейските клубни турнири. Посочва се, че претенция от около 200 милиона паунда за отделен клуб не е изключен сценарий.

Развитието идва на фона на информацията, че независимата комисия е признала Манчестър Сити за виновен по по-голямата част от 115-те обвинения, макар окончателното решение и санкциите все още да не са официално обявени.

От Сити продължават да настояват, че ще защитават позицията си и се очаква клубът да обжалва.

Председателят Халдун ал Мубарак заяви, че в клуба остава решимостта да докажат невинността си и подчерта, че правният процес все още е далеч от своя край.

Ако се стигне до обжалвания и последващи съдебни дела, казусът може да продължи още години, а спорът между Висшата лига и Манчестър Сити да се превърне само в начало на още по-мащабна правна битка.