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Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

Папа Лъв XIV се помоли Франция да има „мъдри и щедри“ лидери

Посланието му беше възприето от френските медии и в контекста на предстоящите президентски избори през 2027 г.

Папа Лъв XIV отправи молитва за Франция от пещерата Масабиел в светилището в Лурд, като призова страната да има „мъдри и щедри лидери“, готови да служат на общото благо.

Светият отец пристигна в Лурд като част от четиридневната си визита във Франция. Посланието му беше възприето от френските медии и в контекста на предстоящите президентски избори през 2027 г.

В рамките на посещението си папата ще се срещне и с жертви на сексуално насилие от представители на Католическата църква. Темата е сред най-чувствителните за Църквата във Франция и е част от усилията за признаване и осъждане на извършените злоупотреби.

В Лурд папа Лъв XIV ще отслужи и литургия пред десетки хиляди вярващи. Предвидени са срещи с болни и хора с увреждания, като сред основните теми е защитата на човешкия живот. Светият отец се обяви срещу евтаназията и асистираната смърт.

Официалното посещение на папа Лъв XIV във Франция приключва в понеделник в Мец.

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