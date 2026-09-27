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„Голите“ нокти са новият моден хит: Маникюрът без лак се превърна в символ на „тихия лукс“

„Голите“ нокти са новият моден хит: Маникюрът без лак се превърна в символ на „тихия лукс“
pixabay

Вижте последните трендове на старта на есенния сезон

Нова тенденция завладява социалните мрежи, модните подиуми и салоните за красота – все повече жени се отказват от цветния маникюр и избират естествено изглеждащи, добре поддържани нокти без лак. Тази тема е акцент в сайта на Бибиси - обществената британска медия.

Модата вече се свързва и с популярната естетика на т.нар. „тих лукс“, но предизвиква и спорове за стандартите за красота, социалния статус и културната идентичност.

Собственичката на лондонския салон Wumman Spa Палома Будемайер разказва, че през последните месеци все повече клиентки идват с желанието ноктите им да изглеждат така, сякаш изобщо не са посещавали салон.

Процедурата обаче остава почти същата – ноктите се оформят и полират, кожичките се обработват, а ръцете се хидратират. Единствената разлика е, че накрая не се поставя цветен лак.

Отказ от маникюра или нов вид лукс?

Снимки на блестящи естествени нокти заливат Instagram и TikTok, а подобна визия все по-често се появява и на модните подиуми и червения килим. На Седмицата на модата в Ню Йорк през февруари например част от моделите дефилираха без лак.

Тенденцията стига дотам, че някои клиентки прекарват часове в салона, за да получат изкуствени нокти, които максимално наподобяват естествени – в прозрачни и неутрални нюанси.

Причините за популярността на стила са различни. За едни това е минимализъм и отказ от прекомерното потребление, за други – начин да спестят време и пари. Някои жени възприемат отказа от постоянния маникюр и като освобождаване от поредното изискване към женския външен вид.

Ирландската телевизионна водеща Анджела Сканлън например разказва, че години наред е посещавала салон на всеки две седмици. В един момент осъзнала, че маникюрът се е превърнал по-скоро в задължение, отколкото в удоволствие, и решила да прекрати този навик.

Тенденцията предизвика и критики

Не всички обаче приемат определянето на естествените нокти като нов символ на елегантност и висок социален статус. Критици напомнят, че яркият и артистичен маникюр има силни исторически и културни връзки с чернокожите, латиноамериканските и азиатските общности.

През годините знаменитости като Джоузефин Бейкър, Даяна Рос, Дона Съмър и олимпийската шампионка Флорънс Грифит-Джойнър превръщат екстравагантните нокти във форма на себеизразяване.

Според журналистката Кристина Родулфо представянето на „голите“ нокти като по-елегантни и изискани може косвено да заклеймява по-смелите стилове и да свързва представите за класа и добър вкус с определен тип външност.

Историята на маникюра също показва, че ноктите от векове служат като знак за социален статус. В императорски Китай дългите нокти на аристокрацията например показвали, че притежателите им не извършват физически труд. През XX век пък яркият лак се превръща в символ на модерност и женска независимост.

Парадоксът на новата тенденция е, че „естествените“ нокти невинаги са толкова естествени. Постигането на безупречната минималистична визия също може да изисква редовна и скъпа професионална грижа.

Затова специалистите предупреждават да не се превръща поредната мода в нов стандарт за това кое е „класно“ и кое не. Независимо дали са с ярък маникюр или без никакъв лак, изборът на ноктите остава преди всичко форма на лично себеизразяване.

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