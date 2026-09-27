18 километра камиони пред "Капитан Андреево": Пунктът работи на пълен капацитет

Около 18 километра достигна опашката от тежкотоварни автомобили по автомагистрала "Марица" в посока ГКПП "Капитан Андреево". Колоната се е образувала в участъка между Свиленград и граничния пункт.

Причината за сериозното натрупване на камиони е засиленият търговски обмен през последните дни, посочват от ръководството на "Капитан Андреево".

710 камиона са обработени за денонощие

Само през последните 24 часа на изходящото трасе от България към Турция са обработени 710 товарни автомобила.

От ръководството на граничния пункт уточняват, че това представлява пълния капацитет на българската страна за едно денонощие.

Въпреки работата на максимален капацитет засиленият поток от тежкотоварни автомобили е довел до образуването на дългата колона по АМ "Марица".

Полиция следи 18-километровата колона

Заради натоварения трафик и риска от инциденти в района е създадена специална организация за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

По протежението на колоната са разположени патрули на сектор "Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР - Хасково.

Към момента няма информация за промяна в организацията на движение, като водачите в района трябва да се съобразяват със значително натоварения трафик към българо-турската граница.