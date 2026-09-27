Новини
Търси
Подкаст
Общество

18 километра камиони пред "Капитан Андреево": Пунктът работи на пълен капацитет

18 километра камиони пред "Капитан Андреево": Пунктът работи на пълен капацитет
БТА

За последното денонощие на изход към Турция са обработени 710 товарни автомобила - пълният дневен капацитет на българския граничен пункт

Около 18 километра достигна опашката от тежкотоварни автомобили по автомагистрала "Марица" в посока ГКПП "Капитан Андреево". Колоната се е образувала в участъка между Свиленград и граничния пункт.

Причината за сериозното натрупване на камиони е засиленият търговски обмен през последните дни, посочват от ръководството на "Капитан Андреево".

710 камиона са обработени за денонощие

Само през последните 24 часа на изходящото трасе от България към Турция са обработени 710 товарни автомобила.

От ръководството на граничния пункт уточняват, че това представлява пълния капацитет на българската страна за едно денонощие.

Въпреки работата на максимален капацитет засиленият поток от тежкотоварни автомобили е довел до образуването на дългата колона по АМ "Марица".

Полиция следи 18-километровата колона

Заради натоварения трафик и риска от инциденти в района е създадена специална организация за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

По протежението на колоната са разположени патрули на сектор "Пътна полиция" към Областната дирекция на МВР - Хасково.

Към момента няма информация за промяна в организацията на движение, като водачите в района трябва да се съобразяват със значително натоварения трафик към българо-турската граница.

Още по темата

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

Тирове натовариха изхода към Турция на два гранични пункта

От тавана на микробус до куфари в автобус: Митничари пресекоха два опита за контрабанда

От тавана на микробус до куфари в автобус: Митничари пресекоха два опита за контрабанда

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Нова забрана за шофьорите в Пловдив: Кои автомобили няма да могат да влизат в центъра

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Автомобил се обърна по таван и блокира ключов булевард в Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Васил Терзиев: София ще кандидатства отново за домакинство на Евроволей

Васил Терзиев: София ще кандидатства отново за домакинство на Евроволей

Край на ограничението в тунел "Железница": Движението към София е възстановено

Край на ограничението в тунел "Железница": Движението към София е възстановено

Момче се спъна с пушка в ръце и се простреля в петата в Монтанско

Момче се спъна с пушка в ръце и се простреля в петата в Монтанско

Режисьорът на "Под прикритие" - изненадан от интереса на по-младите

Режисьорът на "Под прикритие" - изненадан от интереса на по-младите

Психоактивни ритуали и "висши духове": ДАНС разби група в Пловдив

Психоактивни ритуали и "висши духове": ДАНС разби група в Пловдив

Водещи

Васил Терзиев: София ще кандидатства отново за домакинство на Евроволей

Васил Терзиев: София ще кандидатства отново за домакинство на Евроволей

  • Преди 5 минути
Проливни дъждове и свлачища отнеха десетки животи в Индия и Непал

Проливни дъждове и свлачища отнеха десетки животи в Индия и Непал

  • Преди 26 минути
Иран в готовност за нови американски удари, Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

Иран в готовност за нови американски удари, Ормузкият проток остава в центъра на конфликта

  • Преди 46 минути
В Гърция: Близо половината пари в домакинството отиват за храна и жилище

В Гърция: Близо половината пари в домакинството отиват за храна и жилище

  • Преди 50 минути
Край на ограничението в тунел "Железница": Движението към София е възстановено

Край на ограничението в тунел "Железница": Движението към София е възстановено

  • Преди 52 минути
Барселона готви голяма чистка през следващото лято

Барселона готви голяма чистка през следващото лято

  • Преди 54 минути
Момче се спъна с пушка в ръце и се простреля в петата в Монтанско

Момче се спъна с пушка в ръце и се простреля в петата в Монтанско

  • Преди 1 час
Реал Мадрид са недоволни от Франция заради контузията на Мбапе

Реал Мадрид са недоволни от Франция заради контузията на Мбапе

  • Преди 1 час
Марта Кос: Черна гора трябва да запази политическото единство, за да приключи преговорите с ЕС

Марта Кос: Черна гора трябва да запази политическото единство, за да приключи преговорите с ЕС

  • Преди 1 час
Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

  • Преди 1 час
18 километра камиони пред "Капитан Андреево": Пунктът работи на пълен капацитет

18 километра камиони пред "Капитан Андреево": Пунктът работи на пълен капацитет

  • Преди 2 часа
Турция: Преговорите за С-400 продължават с всички, но няма срок за сделката

Турция: Преговорите за С-400 продължават с всички, но няма срок за сделката

  • Преди 2 часа
Фюри - Джошуа под въпрос въпреки обявената дата

Фюри - Джошуа под въпрос въпреки обявената дата

  • Преди 2 часа
Режисьорът на "Под прикритие" - изненадан от интереса на по-младите

Режисьорът на "Под прикритие" - изненадан от интереса на по-младите

  • Преди 2 часа
Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

  • Преди 2 часа