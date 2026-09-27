Край на ограничението в тунел "Железница": Движението към София е възстановено

Движението през тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока София е напълно възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Ограничението беше въведено при 101-вия километър на магистралата заради аварирал автомобил в тунела.

Заради инцидента движението към столицата временно се осъществяваше само в изпреварващата лента, което затрудни преминаването през участъка.

След отстраняването на проблема ограничението е отменено и автомобилите вече могат да преминават нормално през тунел "Железница" в посока София.