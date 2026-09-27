Марта Кос: Черна гора трябва да запази политическото единство, за да приключи преговорите с ЕС

Черна гора е в последния етап от преговорите си за присъединяване към ЕС и за да приключи успешно този процес, е от решаващо значение да се запази политическото единство и вътрешната стабилност, да се поддържа инерцията за осъществяване на реформи и да се засилят усилията за развитие на добросъседските отношения, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос, предаде МИНА.

Тя написа в социалната мрежа X, че е обсъдила оставащите стъпки по европейския път с черногорския премиер Милойко Спаич.

"За успешното приключване на преговорите е от решаващо значение да се запази политическото единство и стабилност в Черна гора, да се поддържа инерцията за осъществяване на оставащите реформи и да се засилят усилията за развитие на добросъседските отношения", каза Кос.