Момче се спъна с пушка в ръце и се простреля в петата в Монтанско

Непълнолетно момче е настанено в болница, след като се простреляло в петата с малокалибрена пушка, законно притежавана от баща му.

Инцидентът е станал около 17:00 часа в събота в двора на къща в берковското село Замфирово.

По първоначална информация младежът носел огнестрелното оръжие в ръцете си, когато се спънал и паднал на земята. При падането пушката произвела изстрел и момчето било ранено в петата на десния крак.

След инцидента непълнолетният е откаран в болницата в Монтана, където е приет за лечение в ортопедичното отделение.

Установено е, че малокалибрената пушка е законно притежавана от бащата на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни обстоятелствата около инцидента.