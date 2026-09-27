Психоактивни ритуали и "висши духове": ДАНС разби група в Пловдив

Група, практикувала нетрадиционни ритуали с предполагаеми психоактивни вещества, е разкрита при съвместна операция на ДАНС и полицията в Пловдив. За неин лидер разследващите посочват гражданин на държава от Европейския съюз, който се представял за носител на древно духовно знание и единствен посредник с "висши духове".

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а по случая е образувано досъдебно производство в Окръжната прокуратура в Пловдив.

Обещавал ментално и физическо изцеление

Операцията е започнала след информация, придобита от ДАНС. Според данните на службите чужденецът е създал в България група от последователи, върху които било упражнявано психологическо въздействие чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Разследващите твърдят, че лидерът използвал ролята си на посредник с "висши духове", за да влияе на членовете на групата и да ги държи в подчинение. Като част от практиките се посочва и употребата на психоактивни вещества.

30 саксии с кактуси, гъби и бутилки с тъмна течност

При действията на ДАНС и полицията са открити и иззети 30 саксии с кактуси от вид, за който се посочва, че съдържа психоактивни вещества.

Открити са още гъби и бутилки с тъмна течност. На този етап съдържанието им не е окончателно установено – предстои веществата да бъдат изследвани в рамките на досъдебното производство.

Като свидетели са разпитани и 14 български граждани, членували в групата.

Разследването се води за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества по чл. 354а от Наказателния кодекс, както и за отглеждане на растения, съдържащи наркотични вещества, по чл. 354в.

Работата по случая продължава, като предстои резултатите от експертизите на иззетите вещества да бъдат приобщени към разследването.