Албания протестира 119-и ден: Демонстрантите отново поискаха оставката на премиера Еди Рама

Протестите срещу правителството на албанския премиер Еди Рама продължават, като вчера граждани се събраха за 119-и пореден ден в центъра на Тирана, съобщи агенция АТА.

Недоволството е насочено както срещу политиките на правителството, така и срещу проекта за изграждане на комплекс в защитената крайбрежна зона Звърнец. Протестиращите отново настояха за оставката на Рама и неговия кабинет.

Демонстрацията започна от площад "Скендербег", откъдето участниците преминаха по булевард "Мъчениците на нацията". Те носеха плакати и скандираха призиви за отстраняването на "старата политическа каста", съобщава АТА.

Пред сградата на Министерския съвет протестиращите изразиха несъгласието си с планираната туристическа инвестиция в Звърнец, както и с политиките на правителството за защитените територии и стратегическите проекти.

Протестите започнаха на 31 май като реакция срещу планирания инвестиционен проект в Звърнец. През следващите четири месеца недоволството се разшири, като към първоначалните екологични искания бяха добавени и политически и институционални въпроси, припомня албанската агенция.