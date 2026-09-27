Турция: Преговорите за С-400 продължават с всички, но няма срок за сделката

"Когато приключи, ще го споделим с обществеността така или иначе", каза Фидан пред турската журналистка Бахар Фейзан в кулоарите на Общото събрание на ООН, в коментар, публикуван от нея в X.

През 2017 г. Турция закупи четири батальона С-400 от Русия за 2,5 милиарда долара. Сделката накара Вашингтон да извади Анкара от програмата F-35 и да наложи санкции съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA).

Съгласно условията на договора за крайния потребител, всяко прехвърляне в чужбина изисква съгласието на Русия.

Турският журналист попита турския външен министър Фидан дали Лавров току-що е казал, че С-400 могат да бъдат обсъдени, ако Турция подаде заявление, и че Москва изглежда чака официално искане.

"Кой каза, че не говорим?", отвърна Фидан.

На въпроса кога Анкара планира официално да кандидатства, той отговори: "Разговорите ни продължават, приятели. Разговорите ни с всички продължават."

На въпроса дали е сигурен трансфер към Обединените арабски емирства (ОАЕ), предвид условието на Лавров третата страна да не продава оръжия на Украйна, Фидан отговори: "Както казах, разговорите ни по този въпрос продължават, скъпи приятели."

На въпроса дали преговорите могат да приключат до края на годината, той отговори: "Не знам. Не съм в позиция да кажа каквото и да било."

Министърът на външните работи на Русия Лавров заяви, че Москва може да одобри преместването на системите в трета държава при строги условия.

"Има такива възможности, изключително с наше съгласие, когато страната, в която могат да бъдат изпратени тези системи С-400, ще бъде отговорна и ще бъде в приятелски отношения с Руската федерация, така че да знаем твърдо, че тези системи няма да отидат никъде от тази страна", каза той.

Той обвини европейските страни, че купуват оръжия от други държави и ги предават на Украйна въпреки гаранциите.

"Ще бъдем готови да прехвърлим С-400 на такава страна, когато има апел, който ще гарантира, че няма да се допускат подобни нарушения", отбеляза Лавров.

На въпрос на CNBC-e дали ОАЕ са възможна дестинация, Лавров заяви, че Русия в момента не обмисля конкретни варианти, добавяйки, че Русия няма причина да се съмнява в искреността на турските си партньори, въпреки че не всички минали споразумения с Анкара са били изпълнени по план.

Лавров заяви на пресконференция в събота, в края на седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН, че Турция не е отправяла искане към Русия.

"Нямаше такова искане към нас", каза Лавров.

"Нашите турски приятели знаят много добре, че системите С-400 бяха доставени заедно с договор, който предвижда пълно и цялостно спазване на сертификата за краен потребител. Те знаят много добре, че ако някога поискат да преместят тези системи някъде извън границите си, не могат да го направят без нашето официално съгласие", каза той.