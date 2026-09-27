Сърбия отново не допусна д-р Валентин Янев в Западните покрайнини

За втори път в рамките на няколко месеца д-р Валентин Янев не е бил допуснат да влезе в Сърбия. На границата му е връчен документ, според който представлява "заплаха и повишен риск за националната сигурност". Подобно основание беше посочено и при предишния отказ през август.

"Отново бях спрян и ми беше връчен документ за забрана за влизане на основание член 8 – представлявам заплаха и повишен риск за националната сигурност на Сърбия. Поводът за отиването ми този път беше частен", заяви Янев.

Той посочва, че ще обжалва и ще търси официално обяснение защо достъпът му до Сърбия е ограничен.

Янев свързва забраната със своята активност срещу рудодобива в Босилеградско и с работата по темата за предполагаемото трансгранично замърсяване от мина "Караманица". Това е негова теза, като към момента няма публично потвърждение от сръбските власти, че именно екологичната му дейност е причината за ограничението.

През август той също не беше допуснат в Сърбия, когато пътуваше за участие в международна екологична среща в Босилеград, посветена на рудодобива и състоянието на околната среда в района.