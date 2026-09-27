Елвиса отново заговори за Йоана: "Действията ѝ показаха, че съм бил прав"

Любовната история между Мартин Николов - Елвиса и Йоана Илиева изглежда е стигнала до окончателния си край. След няколко раздели, втори шанс и опит да запазят отношенията си далеч от скандалите, Елвиса отново коментира бившата си половинка в телевизионен ефир. Този път думите му бяха категорични - според него случилото се след раздялата е доказало, че решението му да прекрати връзката е било правилно.

"Разделихме се с Йоана две седмици след "Фермата". Доволен съм от това решение, защото нейните действия след раздялата показаха, че съм бил прав за почти всичките си съмнения и притеснения", заяви Мартин.

Малко след поредното публично изказване на Елвиса Йоана реагира в Instagram. Без да влиза в обяснения и без да споменава директно името му, тя публикува на стори краткия въпрос:

"Има ли смисъл да коментирам?"

Дали публикацията е директен отговор на казаното от Мартин, Йоана не уточнява, но моментът, в който се появи, предизвика интерес около отношенията между двамата.

От "Ергенът" до втория шанс

Историята им обаче започва много преди последната раздяла. Йоана беше част от живота на Мартин още преди участието му в "Ергенът".

През март 2025 г. тя дори се появи изненадващо в имението в Шри Ланка с надеждата да получи нов шанс от бившата си половинка. Престоят ѝ в предаването обаче продължи само ден - Мартин реши да я отпрати и да продължи участието си без нея.

Тогава вниманието му постепенно се насочи към Даниела Рупецова. Чувствата му към нея стигнаха дотам, че той поиска да продължи участието си в "Ергенът" като обвързан мъж и заяви, че не иска да дава напразни надежди на останалите жени.

В края на формата отношенията между Мартин и Даниела изглеждаха като една от големите любовни истории на сезона. Реалността след камерите обаче се оказа различна.

След Даниела отново се върна при Йоана

След края на отношенията си с Рупецова Елвиса неведнъж коментира публично случилото се между тях. В телевизионно интервю той призна, че още по време на снимките е усещал сигнали, които са го карали да се съмнява във връзката им, но въпреки това е продължил напред.

"Бях влюбен и беше грешка", призна Мартин, като обясни, че още тогава е усещал, че някои неща между него и Даниела "не са много О.К.".

Именно след тази история Йоана отново се появи до него.

Двамата дадоха още един шанс на отношенията си и в края на 2025 г. вече се появяваха публично като двойка. На 31 декември те дори гостуваха заедно в bTV, където Йоана беше представена като "дамата на сърцето" на Мартин.

"Фермата" ги събра пред камерите за последен път

По-късно Мартин и Йоана влязоха заедно и във "Фермата", където прекараха 24 часа. Участието е заснето, докато двамата все още са двойка, но към излъчването му отношенията им вече са приключили.

По думите на Елвиса раздялата е дошла само две седмици след участието им във формата.

И ако първоначално краят на връзката им изглеждаше далеч по-спокоен, последните думи на Мартин показват, че отношенията между двамата вече са различни.

След Йоана и Даниела Рупецова две от най-коментираните любовни истории на Елвиса се превърнаха и в публични раздели. Разликата е, че този път Йоана засега избира да не разказва своята версия подробно.

Нейното "Има ли смисъл да коментирам?" обаче беше достатъчно, за да покаже, че поредното телевизионно изказване на бившия ѝ не е останало незабелязано.