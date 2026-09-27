Режисьорът на "Под прикритие" - изненадан от интереса на по-младите

Режисьорът Виктор Божинов отправи остри критики към правилата и начина на оценяване на фестивала „Златна роза“. Пред БНР той обясни защо екипът на сериала „Мамник“ не е присъствал на прожекцията на десетия епизод от продукцията в конкурсната програма.

„Далеч преди да започне прожекцията и представянето вече се знаеше какви са резултатите. И още повече – резултатите бяха такива, каквито се очакваха два месеца преди това. При такава ситуация просто се взе решението. Ние не можем да бъдем параван на нещо, което се случва отстрани“, заяви Божинов.

По думите му решението е взето съвместно с продуцентите и не е продиктувано единствено от липсата на награда. Режисьорът постави под въпрос последователното прилагане на критериите към различните продукции.

„Говоря за конкурс, при който правилата никога не са ясни, което създава условия винаги да са предварително уговорени. В уговорени мачове никой сериозен състезател не желае да участва. Свободното боравене с правила и регламенти не е нещо, което смятам, че трябва да се толерира“, каза той.

Божинов свърза проблема и със състоянието на българската филмова индустрия и разпределението на публичното финансиране. Според него са необходими по-ясни правила, както и реално функциониращ Национален съвет за кино, който да определя стратегическите приоритети в сектора.

Режисьорът обърна внимание и на липсата на достатъчно анализи за зрителския интерес и разпространението на българските продукции.

„Кино с пиар не се прави“, обобщи той и подчерта, че успехът трябва да се измерва и с това доколко филмите достигат до публиката.

Според Божинов интересът към сериалите „Мамник“, „Вина“ и новия сезон на „Под прикритие“ показва, че зрителите продължават да търсят родно съдържание.

„Широката аудитория има интерес да гледа българско съдържание, българска продукция на родния си език, в която да разпознае себе си“, посочи режисьорът.

Божинов съобщи още, че новият му филм „Чамкория“ вече е в монтаж и се очаква да бъде завършен до края на годината или в началото на следващата.