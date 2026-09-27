Фюри - Джошуа под въпрос въпреки обявената дата

Дългоочакваният двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа отново е под въпрос, въпреки че срещата беше обявена за 11 декември на стадион "Принсипалити" в Кардиф.

Фюри заяви в социалните мрежи, че Джошуа и промоутърът му Еди Хърн се опитват да се оттеглят от мача заради продължаващ спор около промоутърските права. От Matchroom Boxing засега не са дали официален отговор на обвиненията му.

Допълнително напрежение внесе и Дейна Уайт, който призна пред журналисти в Лондон, че не знае дали двубоят ще се състои по план.

"Не знам", заяви Уайт, попитан дали Фюри и Джошуа ще се качат на ринга на 11 декември. Той не даде сигурност и за предварително планираната пресконференция между двамата.

Спорът между екипите е свързан и с организацията на събитието. Джошуа и Хърн настояваха мачът да остане във Великобритания, докато сред обсъжданите варианти беше и "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк.

Засега официално обявената дата остава 11 декември, но последните изявления показват, че около един от най-очакваните мачове в британския бокс все още има сериозна несигурност.