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Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург

Георги Миланов: Не подхожда на България да пада от Люксембург
БТА

Бившият национал посочи липсата на опит и лидери като един от основните проблеми на "лъвовете" след поражението от Люксембург

Бившият национал Георги Миланов коментира загубата на България от Люксембург в Лигата на нациите и призна, че ситуацията около отбора е притеснителна.

"Тежък мач за нашите момчета. Дадоха всичко от себе си, но не беше достатъчно. Не подхожда на България да пада от Люксембург. Нашите момчета опитаха, но се видя, че липсват опитни момчета и лидери. Само с млади момчета няма да стане", заяви Миланов пред БНТ.

Според него проблемите не са само в националния отбор, а и в начина, по който се развиват младите български футболисти в клубовете.

"Трябва да има по-строги правила и да играят много повече българи. Големите отбори трябва да обърнат внимание на школите. Това ще има успех. Младите български футболисти ще бъдат изградени и ще са лицето на българския футбол", допълни халфът.

Миланов коментира и целите на клубния си отбор Ботев Пловдив, като заяви, че въпреки многото нови попълнения в състава има достатъчно качество за борба за европейските места.

"Целите са високи. Целим да се класираме за Европа. Имаме качество да се борим докрай", каза още Георги Миланов.

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