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Барселона готви голяма чистка през следващото лято

Барселона готви голяма чистка през следващото лято
АП/БТА

Каталунците искат да генерират сериозни приходи от продажби и да намалят фонда за заплати

Барселона вече планира следващия трансферен прозорец, като основната цел на ръководството е да осигури значителни приходи от продажби и да облекчи бюджета за заплати, съобщава Sport.

Сред най-важните случаи е този на Роналд Араухо, който в момента играе под наем в Ливърпул с опция за закупуване на стойност до 55 милиона евро. В Барселона се надяват английският клуб да активира клаузата и трансферът да стане постоянен.

Друг ключов казус е Марк-Андре тер Стеген. При германския вратар каталунците разчитат основно на спестяването на високото му възнаграждение при евентуална окончателна раздяла. В момента той играе под наем в Аякс, където получава повече игрово време.

Барселона търси решение и за Марк Касадо, а при подходящи оферти клубът може да разгледа предложения и за Алехандро Балде и Жул Кунде.

Целта на каталунците е чрез продажбите да подобрят финансовото си положение и едновременно с това да освободят средства за нови попълнения през следващия сезон.

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