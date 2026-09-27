В Гърция: Близо половината пари в домакинството отиват за храна и жилище

Средните месечни разходи на домакинствата в Гърция са се увеличили с 5,5% през 2025 г., но все още остават под нивата отпреди дълговата криза. Най-силен е натискът върху домакинствата с най-ниски доходи, които отделят над половината от бюджета си само за храна и жилище, пише "Катимерини".

Според данните от проучването на семейните бюджети на Гръцката статистическа служба ELSTAT средните месечни разходи на едно домакинство през 2025 г. са достигнали 1820,20 евро спрямо 1724,54 евро година по-рано.

Въпреки увеличението сумата остава с 4,7% под равнището от 2010 г. – годината, в която Гърция влезе в програмата за фискална корекция. Спрямо 2008 г. разходите са с 12% по-ниски.

Най-ниското равнище за периода 2008–2025 г. е отчетено през пандемичната 2020 г., когато средният месечен разход е бил 1309,17 евро заради ограниченията и спирането на редица икономически дейности.

Храната и жилището поглъщат 35% от бюджета

Най-голям дял от разходите на гръцките домакинства през 2025 г. заемат храните и безалкохолните напитки – 20,4%. Следват жилищните разходи с 14,7% и транспортът с 13,6%.

При хората, които живеят под наем, жилището поглъща средно 23,4% от месечния бюджет, като само за наем отиват 17,3%.

Особено тежко е положението при най-бедните 20% от населението. Те отделят 54,4% от общите си разходи за храна и жилище, като само храната представлява 31,9% от бюджета им.

За сравнение, при най-богатите 20% тези две пера представляват 34,5% от разходите, а за храна отиват едва 13,2%.

Данните показват и задълбочаване на икономическото неравенство на фона на инфлационния натиск. Средните еквивалентни разходи на най-богатите 20% са 5,78 пъти по-високи от тези на най-бедните. През 2024 г. съотношението е било 5,68 пъти.