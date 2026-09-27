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Проливни дъждове и свлачища отнеха десетки животи в Индия и Непал

Проливни дъждове и свлачища отнеха десетки животи в Индия и Непал
Снимка: AP/БТА

В Индия са загинали 56 души, а в Непал жертвите са 14, като властите предупреждават за нови внезапни наводнения

Проливни дъждове и бури предизвикаха наводнения и свлачища в Индия и Непал, при които загинаха десетки хора. В Индия са регистрирани 56 жертви, а в Непал са загинали 14 души, докато други 11 са в неизвестност, предаде Ройтерс.

Непалските власти предупредиха за опасност от нови внезапни наводнения, тъй като нивата на големите реки и техните притоци продължават да се покачват. Спасителни екипи работят в засегнатите райони, като едновременно с това се разпределят помощи и се оценяват нанесените щети.

В Индия освен загиналите 56 души има и 46 ранени. Над 1000 къщи са били повредени вследствие на бедствието.

В Непал предупреждението за внезапни наводнения обхваща 49 от общо 77 района на страната. Повече от половината от тях са определени като изложени на висок риск от наводнения или внезапно прииждане на води.

Говорител на Националната агенция за управление на риска от бедствия на Непал заяви, че районите Расува и Нувакот трябва да останат под наблюдение. Те бяха сред най-тежко засегнатите от смъртоносните наводнения през миналия месец, при които загинаха над 1450 души, а хиляди останаха в неизвестност. Към момента обаче двата района не се определят като зони с висок риск.

Междувременно електроснабдяването е напълно прекъснато в районите Мананг, Мустанг, Мягди и Баглунг. Представители на Министерството на енергетиката съобщиха, че се работи по възстановяването на електричеството.

Придошлите води на река Рахуганга са повредили конструкцията и стълбовете на електропреносната мрежа на 40-мегаватов хидроенергиен проект. Това съобщи Министерството на водните ресурси и енергетиката чрез Бирадж Бхакта Шрестха.

Наводненията и свлачищата са прекъснали и телекомуникациите в части от Непал заради повреди по оптичните кабели и електропреносната мрежа.

В Индия Централната комисия по водите съобщи, че 30 станции за мониторинг на реките в седем щата отчитат тежка ситуация. Нивата на няколко големи реки, сред които Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада, са надхвърлили критичните стойности.

Отделен инцидент е регистриран в северния непалски окръг Мананг. Десет местни работници са в неизвестност, след като лавина е затрупала базовия лагер под връх Химлунг Химал, съобщиха представители на туристическите служби.

Работниците са разпъвали палатки за чуждестранни алпинисти. По време на падането на лавината чуждестранните катерачи не са се намирали в района.

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