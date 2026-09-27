Васил Терзиев: София ще кандидатства отново за домакинство на Евроволей

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че столицата ще кандидатства отново за домакинство на Европейското първенство по волейбол. В публикация във Facebook той определи провеждането на турнира в София като повод за гордост и подчерта ефекта на събитието върху града.

"За България и София беше истинско удоволствие да бъдем домакини на Евроволей", написа Терзиев.

По думите му пълните трибуни, атмосферата около залата и хората в парковете са показали, че София е заживяла с волейбола.

"Имаме страхотен повод да се гордеем, че можем да посрещаме такива големи спортни събития", посочи Терзиев.

Той добави, че последните две седмици са показали колко голямо значение може да има спортът за един град и обяви намерението на София отново да кандидатства за домакинство на Евроволей.

"За София последните две седмици бяха още едно доказателство колко много може да даде спортът на един град и ще кандидатстваме отново за домакинство на Евроволей - с увереността на град, който вече знае какво е да живее с големия волейбол", добави кметът.

Терзиев поздрави новия европейски шампион Полша и всички отбори, които са се борили с характер през цялото първенство. Специално обръщение той отправи към българския национален отбор, който отпадна на осминафиналите.

"А на нашите момчета - едно голямо благодаря за труда, характера и за емоцията, която създадоха около себе си. Като човек, който обича спорта, знам колко много работа стои зад това да излезеш на терена и да играеш пред цяла България, а една загуба не може да промени това", каза Терзиев.

Кметът подчерта, че резултатът е само една част от пътя на един спортист и призова за постоянна подкрепа към националния отбор.

"В спорта резултатът е само част от историята, зад него стоят години подготовка, постоянство, много трудни дни и изборът всеки път да продължиш. Затова и подкрепата към нашите момчета трябва да бъде там през целия път", заяви кметът.

България приключи участието си на Евроволей 2026 на осминафиналите след загуба с 2:3 от Германия.

Националният отбор на Полша защити европейската си титла по волейбол за мъже, като стана първият тим след Италия през 2003 и 2005 г., който постига подобен успех. Поляците спечелиха финала срещу Франция с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) в Милано.