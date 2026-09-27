Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

Шарл Льоклер призна, че Ферари вече изостава от Ред Бул в работата по шасито, докато Макларън също напредва с бързи темпове.

Ред Бул и Макларън пристигнаха в Баку с множество подобрения по болидите си, докато Ферари не направи съществени промени. Според Льоклер именно това се е отразило и на разликите в представянето по време на уикенда.

Монегаскът стартира от първа редица, но още в началните обиколки загуби позиции. В крайна сметка завърши четвърти, като се възползва и от грешката на Оскар Пиастри в първия завой.

"Стана много скучно състезание за нас. За съжаление стартирах зле, но това беше единственото, което можех реално да подобря. След това нямахме никаква скорост", заяви Льоклер, цитиран от Motorsport.

Той посочи като основен проблем скоростта на правите, където Ферари трудно е успявал да се противопостави на болидите на Ред Бул.

"Беше изключително трудно да се защитавам срещу болидите на Ред Бул, защото просто бяхме твърде бавни на правата. В момента просто ни липсва скорост", добави пилотът на Ферари.

Льоклер похвали и представянето на Джордж Ръсел, който според него е направил отлично състезание в Баку.