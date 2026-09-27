Грузинец ще свири България - Естония в Пловдив

Грузинският съдия Гога Кикачешвили ще ръководи двубоя между България и Естония от група 4 на Лига С в Лигата на нациите.

Срещата е на 29 септември от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. България ще търси първи точки в групата след загубата с 1:2 от Люксембург, докато Естония започна с равенство 1:1 като гост на Исландия.

Асистенти на Кикачешвили ще бъдат неговите сънародници Давид Аквледиани и Давит Габисония, а четвърти съдия е Бакари Брегадзе.

Главен ВАР-съдия ще бъде германецът Роберт Шрьодер, а негов асистент – Иракли Квирикашвили.

За съдийски наблюдател е назначен белгиецът Франк де Блекере, а делегат на УЕФА ще бъде Анна Бордюгова от Украйна.

Кикачешвили ръководи мачове в европейските турнири от 2021 година. С български отбор се е срещал веднъж – през юли 2025 г., когато беше главен съдия на мача между Динамо Минск и Лудогорец, завършил 2:2 след продължения.