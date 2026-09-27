Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Вихрен се върна на победния път и оглави Втора лига

Вихрен се върна на победния път и оглави Втора лига
Фейсбук / Вихрен

Тимът от Сандански победи Несебър с 2:0 и събра 24 точки след 11 кръга

Вихрен победи Несебър с 2:0 на Градския стадион в Сандански в мач от 11-ия кръг на Втора лига и се върна на победния път след поражението от Спортист Своге в предишния кръг.

Домакините бяха по-активни още през първото полувреме, но не успяха да стигнат до гол преди почивката.

В 51-вата минута Вихрен поведе. Александър Башлиев центрира отдясно, а Айкут Рамадан засече с глава и изпрати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

В 64-ата минута Венцислав Бенгюзов беше близо до второ попадение, но ударът му срещна напречната греда.

Точка на спора сложи Башлиев в 86-ата минута. След отклонена с глава топка от Калоян Кръстев той се озова на добра позиция и реализира за крайното 2:0.

С победата Вихрен вече има 24 точки и е на върха във временното класиране, докато Несебър остава шести със 17.

Следващият уикенд двата отбора ще насочат вниманието си към Купата на България, като Вихрен гостува на Ботев Нови пазар, а Несебър ще играе срещу Родопа в Смолян.

Още по темата

Етър удари Марек за трета поредна победа във Втора лига

Етър удари Марек за трета поредна победа във Втора лига

Обрат: Берое получи лиценз, ще играе във Втора лига

Обрат: Берое получи лиценз, ще играе във Втора лига

Ето кой успя да се спаси и кой ще играе във Втора лига догодина

Ето кой успя да се спаси и кой ще играе във Втора лига догодина

Въпросителните във Втора лига: Дунав е шампион, битка за бараж и война за оцеляване

Въпросителните във Втора лига: Дунав е шампион, битка за бараж и война за оцеляване

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

България завърши 14-а при жените и 34-а при мъжете на Шахматната олимпиада

България завърши 14-а при жените и 34-а при мъжете на Шахматната олимпиада

Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

Грузинец ще свири България - Естония в Пловдив

Грузинец ще свири България - Естония в Пловдив

Барселона готви голяма чистка през следващото лято

Барселона готви голяма чистка през следващото лято

Реал Мадрид са недоволни от Франция заради контузията на Мбапе

Реал Мадрид са недоволни от Франция заради контузията на Мбапе

Водещи

Виолета Комитова: Пътните ремонти не трябва да се разделят на поръчки за асфалт, мантинели и маркировка

Виолета Комитова: Пътните ремонти не трябва да се разделят на поръчки за асфалт, мантинели и маркировка

  • Преди 21 минути
Косово арестува деветима сърби по подозрение във военни престъпления

Косово арестува деветима сърби по подозрение във военни престъпления

  • Преди 39 минути
27 кандидатски двойки на президентските избори: Как ще гласуваме с машини на 25 октомври

27 кандидатски двойки на президентските избори: Как ще гласуваме с машини на 25 октомври

  • Преди 57 минути
Петима арестувани във Великобритания за подготовка на терористичен акт край база на американските ВВС

Петима арестувани във Великобритания за подготовка на терористичен акт край база на американските ВВС

  • Преди 1 час
България завърши 14-а при жените и 34-а при мъжете на Шахматната олимпиада

България завърши 14-а при жените и 34-а при мъжете на Шахматната олимпиада

  • Преди 1 час
Бойко Василев: Братя Мормареви успяват да творят заедно в епоха на суета и егоцентризъм

Бойко Василев: Братя Мормареви успяват да творят заедно в епоха на суета и егоцентризъм

  • Преди 1 час
Зеленски: Над 10 600 руски военнослужещи са неутрализирани за седмица

Зеленски: Над 10 600 руски военнослужещи са неутрализирани за седмица

  • Преди 2 часа
Вихрен се върна на победния път и оглави Втора лига

Вихрен се върна на победния път и оглави Втора лига

  • Преди 2 часа
Ден след заплахи: Пламна автомобилът на свидетел по делата срещу кмет

Ден след заплахи: Пламна автомобилът на свидетел по делата срещу кмет

  • Преди 2 часа
Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

  • Преди 2 часа
Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае грешките си и да излекува дълбоките рани

Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае грешките си и да излекува дълбоките рани

  • Преди 2 часа
Модата на 2026 г. обръща посоката: Талията и прилепналите дрехи отново са на фокус

Модата на 2026 г. обръща посоката: Талията и прилепналите дрехи отново са на фокус

  • Преди 2 часа
Грузинец ще свири България - Естония в Пловдив

Грузинец ще свири България - Естония в Пловдив

  • Преди 2 часа
Васил Терзиев: София ще кандидатства отново за домакинство на Евроволей

Васил Терзиев: София ще кандидатства отново за домакинство на Евроволей

Проливни дъждове и свлачища отнеха десетки животи в Индия и Непал

Проливни дъждове и свлачища отнеха десетки животи в Индия и Непал

  • Преди 3 часа