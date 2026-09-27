Вихрен се върна на победния път и оглави Втора лига

Вихрен победи Несебър с 2:0 на Градския стадион в Сандански в мач от 11-ия кръг на Втора лига и се върна на победния път след поражението от Спортист Своге в предишния кръг.

Домакините бяха по-активни още през първото полувреме, но не успяха да стигнат до гол преди почивката.

В 51-вата минута Вихрен поведе. Александър Башлиев центрира отдясно, а Айкут Рамадан засече с глава и изпрати топката в долния десен ъгъл за 1:0.

В 64-ата минута Венцислав Бенгюзов беше близо до второ попадение, но ударът му срещна напречната греда.

Точка на спора сложи Башлиев в 86-ата минута. След отклонена с глава топка от Калоян Кръстев той се озова на добра позиция и реализира за крайното 2:0.

С победата Вихрен вече има 24 точки и е на върха във временното класиране, докато Несебър остава шести със 17.

Следващият уикенд двата отбора ще насочат вниманието си към Купата на България, като Вихрен гостува на Ботев Нови пазар, а Несебър ще играе срещу Родопа в Смолян.