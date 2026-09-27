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Бойко Василев: Братя Мормареви успяват да творят заедно в епоха на суета и егоцентризъм

Бойко Василев: Братя Мормареви успяват да творят заедно в епоха на суета и егоцентризъм
Снимка: БТА

Журналистът разказа за новата си книга, посветена на творческия тандем, който стои зад едни от най-популярните български романи, сценарии и филми

Журналистът Бойко Василев представи неочакван поглед към творчеството и живота на братя Мормареви, създали произведения, познати на поколения българи, сред които "Таралежите се раждат без бодли", "С деца на море", "Васко да Гама от село Рупча" и "Войната на таралежите".

В предаването "120 минути" Василев разказа за книгата си и за основния въпрос, който си е поставил при работата по нея - как двама автори могат да създават заедно, без индивидуалното его да застане между тях.

"Как се пише от двама - това е основният въпрос, който си зададох, заставайки пред тази книга. В нея има само две страници от мен и другото са въпроси, които аз задавам към себе си, но и към събеседниците ми, които интервюирам на живо, и към хора, които са дали вече интервюта и не са между нас, сред които са самите братя Мормареви", каза в "120 минути" Бойко Василев.

По думите му съвместното творчество между двама автори е рядко явление в историята на литературата.

"Как се пише от двама е най-трудният въпрос за мен, защото първо е много рядко в историята. Ако видим литературните тандеми в историята, те са изключителна рядкост", каза той.

Василев посочи, че създаването на общо творчество изисква двамата автори да оставят настрана личното си его и да изградят нещо, което надхвърля индивидуалността им.

"Много редки са тези тандеми, защото е много трудно, когато си творец, да глътнеш егото си, да го разтвориш в егото на още един човек и заедно да бъдете нещо друго, което не е нито единият, нито другият. Това противоречи на основното нещо, което движи творчеството - желанието за себеизява", коментира журналистът.

Василев поставя в книгата си и въпроса как братя Мормареви са успявали да създават хумористични произведения в условията на комунистическата диктатура и тоталитарния режим в България.

"Въпросът за миналото има най-дълъг отговор в тази книга. Въпросът как е възможно в периода в България, когато има комунистическа диктатура, тоталитарен режим, да пишеш смешно. И то да пишеш с чувство за хумор, което понякога предизвиква нормите. Защо те търпят? Дали това е някакъв компромис, който ти сключваш с властта или опитваш да предизвикаш същата тази власт и вървиш винаги по ръба на един бръснач? Тук моите събеседници са доста откровени, дори бих казал на моменти болезнено откровени", казса Бойко Василев.

По думите му житейският и творческият път на братя Мормареви не е бил лишен от трудности, което се вижда и от биографиите им.

Журналистът прави паралел между начина, по който двамата автори са поставяли общото творчество над личната си известност, и съвременната среда, доминирана от социалните мрежи.

"Сравнението между двамата, които скриват егото си зад един общ псевдоним, скриват суетата си зад един псевдоним, това време абсолютно констрастира с днешното време на суета и егоцентризъм, създадено от социалните мрежи. Не съм сигурен, че можем да се смеем заедно и да бъдем общност, каквато сме били. Доминиращата медия на днешното време - социалните медии, ни научиха да бъдем различни, да бъдем егоисти, да се вглеждаме в себе си, да ни интересува нас преди всичко и да не можем да гледаме общото дело", посочи журналистът.

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