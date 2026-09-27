Петима арестувани във Великобритания за подготовка на терористичен акт край база на американските ВВС

Британската полиция е арестувала петима мъже по подозрение в подготовка на терористичен акт в близост до база на Кралските военновъздушни сили, използвана от американски бомбардировачи, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Сигналът за инцидента е подаден около 00:45 часа местно време, или 02:45 часа българско време, след като са били забелязани три подозрителни превозни средства в близост до базата "Феърфорд". Като предпазна мярка британските власти са евакуирали 85 домакинства от близкото селище Уелфорд.

Петимата мъже са задържани по подозрение в подготовка на терористичен акт, както и за предполагаеми нарушения на Закона за взривните вещества, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс. Разследването се води съвместно със звената за борба с тероризма.

По-рано бе съобщено, че британската служба за борба с тероризма е поела разследването на случая.

Кадри от въздуха, излъчени от "Скай нюз", показват робот за обезвреждане на бомби, който се движи между три бели камиона. Задните врати на два от автомобилите са били отворени, а около тях са се виждали големи черни предмети.

От полицията заявиха, че ситуацията изглежда овладяна, но не потвърдиха наличие на връзка между арестите и военновъздушната база. Близостта на задържаните до "Феърфорд" обаче породи предположения за такава връзка.

"Работим по установяване на пълния характер на този инцидент", заявиха служители на реда.

Базата "Феърфорд" е била използвана от американските сили по време на войната с Иран. След началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари британското правителство е разрешило на американските военни да използват базата за нанасяне на удари по ирански ракетни установки.

На този фон американските военновъздушни сили заявиха, че предприемат мерки за гарантиране на сигурността на своите военнослужещи, цивилни служители и техните семейства във Великобритания.

"Петстотин и първо крило за бойна поддръжка и останалите ни крила, базирани в Обединеното кралство, остават бдителни и ще предприемат подходящи действия, за да гарантират безопасността и сигурността на американските военнослужещи, цивилните служители и техните семейства", заяви говорител на Военновъздушните сили на САЩ.

"Ние непрекъснато оценяваме различни фактори, които определят какви мерки въвеждаме или променяме, за да защитим нашите обекти, хората си и техните семейства", добави говорителят.

Арестите са извършени на фона на засиленото внимание към заплахите за Великобритания, свързани с враждебни държави, сред които Русия и Иран. Британските власти твърдят, че такива държави извършват враждебни действия на британска територия чрез подставени лица.

През март британски представители съобщиха, че броят на случаите, свързани с националната сигурност и дейност на враждебни държави, включително Иран, е нараснал с 50% през шестте месеца до декември 2025 г.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг благодари на екипите за бързо реагиране и специализираните звена, които са се отзовали на инцидента.

"Можем да бъдем спокойни, че ситуацията се овладява", заяви той.

От канцеларията на министър-председателя Анди Бърнам съобщиха, че той получава актуална информация за развитието на ситуацията.