Зеленски: Над 10 600 руски военнослужещи са неутрализирани за седмица

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че украинските подразделения са неутрализирали 10 660 руски военнослужещи през последната седмица. По думите му става дума за убити и ранени руски военнослужещи във всички райони на активни бойни действия, предаде Укринформ.

Зеленски е съобщил данните в Telegram след брифинг на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпатий.

"Има важни резултати от нашите войски в сектора Лиман в Донецка област в рамките на операция "Вивалди", както и от групировката на Въздушно-десантните войски в рамките на поредната ни активна отбранителна операция. Окупаторите продължават да бъдат елиминирани, а поставените цели се постигат. Днес главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпатий представи доклад. Като цяло през тази седмица, във всички сектори на активните бойни действия на фронта, нашите подразделения неутрализираха 10 660 убити и ранени руски военнослужещи", написа президентът.

Зеленски допълни, че всяка руска жертва е придружена от видеопотвърждение.

По думите му най-интензивните боеве в момента са в районите на Покровск, Константиновка и Лиман. Украинските сили провеждат операции също в Запорожка, Харковска и Сумска област.

"Въз основа на резултатите от тази седмица, воините от Трети армейски корпус и 68-ма отделна аеромобилна бригада "Олекса Довбуш" от 8-ми корпус на Въздушно-щурмовите сили на Въоръжените сили на Украйна заслужават специално признание. Благодаря на всички за резултатите, воини! Всяка такава седмица на фронта, който става наш - украински - по отношение на цялостната обстановка, пречи на Русия да предприеме по-голяма настъпателна активност срещу Украйна", написа Зеленски.

Той добави, че по време на срещата с Михаил Драпатий са били набелязани следващите активни стъпки на украинските сили.

Сред операциите, за които съобщава украинската страна, е и операцията "Вивалди" в района на Лиман.

По данни на Укринформ военнослужещи от 3-ти армейски корпус са използвали дистанционно миниране по време на настъпателната операция. В рамките на две нощи те са създали 400 метра минни бариери чрез наземни роботизирани системи.