Модата на 2026 г. обръща посоката: Талията и прилепналите дрехи отново са на фокус

След няколко сезона, в които овърсайз силуетите доминираха гардероба, есен-зима 2026/27 връща по-тесните форми и подчертаната талия. Skinny и slim fit кройките отново намират място сред тенденциите, но този път не изместват напълно широките дрехи.

Резултатът е сезон на контрастите - прилепнали панталони се срещат с огромни палта, строгите сака се комбинират с дантела, а вдъхновения от различни десетилетия се появяват в една и съща визия.

Skinny силуетът се завръща

По подиумите в Милано, Париж, Лондон и Ню Йорк отново се появяват тесни панталони, прилепнали топове, сака с подчертана талия и рокли тип "втора кожа".

Силуетите напомнят за минималистичната мода на 90-те години. Това обаче не означава пълен край на широките дрехи. Напротив - през този сезон прилепналите и обемните форми съществуват едновременно, което дава значително повече възможности за комбиниране.

Романтиката излиза от вечерния гардероб

На другия полюс е новият романтизъм. Дантела, тюл, волани, панделки, набори и прозрачни материи присъстват в част от есенните колекции, а розовото се завръща в различни нюанси.

Романтичните детайли вече не са запазени само за официалните рокли. Дантелена блуза например може да бъде съчетана с кожен панталон или по-строго сако, превръщайки контраста между нежното и грубото в част от самата визия.

Peplum отново влиза в гардероба

Сред по-любопитните завръщания е peplum - силуетът с разкроена част около талията, който беше особено популярен преди около 15 години.

Този път той се появява върху сака, топове и рокли, като основният акцент отново пада върху талията и по-женственото очертаване на фигурата.

Ретро влиянията не спират дотук. 20-те години на миналия век се завръщат чрез рокли около коляното, декоративни елементи и блестящи материи. В други колекции се откриват препратки към 50-те - поли с обем, яки и малки чанти.

Повече дрехи една върху друга

Една от най-практичните тенденции за сезона е layering - обличането на пластове.

Риза под пуловер, жилетка и сако в една визия, рокля върху панталон или няколко якета едно върху друго превръщат необходимостта от повече дрехи през студените месеци в стилистичен похват.

Идеята е отделните елементи да могат да се добавят и премахват според времето и ситуацията, без цялостната визия да се губи.

Авиаторското яке е сред акцентите на сезона

Ако има една връхна дреха, която изпъква през есента, това е авиаторското яке. Кожено, от shearling или с характерна голяма яка, то се появява в различни интерпретации.

До него се нареждат и bomber якетата, които вече не присъстват единствено като спортна дреха, а все по-често се включват в градски комбинации.

При палтата правилото е точно обратното

Докато панталоните, топовете и саката се приближават до тялото, при палтата тенденцията върви в противоположна посока.

Голямото cocoon палто обгръща фигурата с обемна и заоблена форма, създавайки усещане за комфорт и защита. Именно тук се вижда един от най-характерните контрасти на сезона - тясна основа и силно обемна връхна дреха.

Есен-зима 2026/27 не поставя само една кройка или едно десетилетие на преден план. Вместо това талията отново се подчертава, skinny силуетите се завръщат, ретрото среща романтиката, а овърсайзът остава там, където работи най-добре.

Така след години, в които широките форми изглеждаха почти задължителни, модата отново дава място на дрехите, които следват линиите на тялото - без да се отказва напълно от свободата и обема.