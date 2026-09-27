Ден след заплахи: Пламна автомобилът на свидетел по делата срещу кмет

Автомобил на ключов свидетел по делата срещу кмета на плевенското село Трънчовица Милан Драганов е изгорял при пожар през нощта. Собственикът на джипа твърди, че инцидентът се е случил само ден след като е получил телефонни заплахи от кмета. Към момента обаче няма установена връзка между двете събития.

Сигналът за горящи стопански постройки и джип със софийска регистрация е подаден около 01:00 часа през нощта, сочат данните на МВР.

Пожарът е бил овладян, но около 09:00 часа сутринта огънят се е възобновил, което е наложило пожарните екипи да се върнат на място.

Свидетелят твърди, че е получил заплахи

Собственикът на изгорелия автомобил е свидетел по делата срещу кмета на Трънчовица. По думите му ден преди пожара той е получил телефонни заплахи от Милан Драганов.

Това е твърдение на самия свидетел, като към момента разследващите не са обявили причината за възникването на пожара, нито дали той е бил предизвикан умишлено.

От прокуратурата в Плевен потвърждават, че по случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

Случаят идва на фона на съдебни производства срещу кмета на Трънчовица, свързани с продажба и разпореждане с недвижими имоти без знанието и съгласието на техните собственици.

По-рано разследване показа случаи със стотици декари земеделски земи, за които се твърди, че са били продавани чрез фалшиви пълномощни.

Според по-ранна информация на прокуратурата срещу Милан Драганов са внесени три обвинителни акта за измами и документни престъпления. Самият той е отричал обвиненията срещу себе си и е посочвал, че няма приключило дело, което да установява вината му.

Новото разследване трябва да установи как е възникнал пожарът и дали има връзка между него, твърдените заплахи и участието на собственика на автомобила като свидетел по делата.