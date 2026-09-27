Реал Мадрид са недоволни от Франция заради контузията на Мбапе

В Реал Мадрид са останали недоволни от начина, по който френският национален отбор е процедирал с Килиан Мбапе преди контузията му при победата с 1:0 над Турция в Лигата на нациите, съобщава L'Équipe.

Мбапе е пристигнал на лагера на Франция с леки болки в лявото коляно, като от Реал са информирали медицинския щаб на "петлите" и са настояли към него да се подходи внимателно. Въпреки това Зидан го включи като титуляр срещу Турция.

Френският капитан отбеляза единствения гол в 54-ата минута, но именно при удара получи травмата. Малко по-късно той бе заменен, а след срещата напусна лагера на националния отбор и се прибра в Мадрид.

Направените от медицинския екип на Реал изследвания установиха хиперекстензия на задната капсула на лявото коляно. От клуба не посочиха конкретен срок за възстановяване, като състоянието му ще бъде следено.

Според L'Équipe именно фактът, че Реал предварително е предупредил французите за проблемите на Мбапе, е породил напрежение в клуба след получената травма.

Французинът отпада от оставащите мачове на националния отбор в настоящия лагер, а Зидан реши да не вика негов заместник.