Ралф Шумахер поиска шанс за Никола Цолов във Формула 1

Никола Цолов отново привлече сериозно внимание към себе си след силното си представяне в Баку. Българинът стартира 11-и във второто основно състезание и завърши втори, като след кръга изостава само със седем точки от лидера във Формула 2 Рафаел Камара.

Представянето на Цолов не остана незабелязано и от бившия пилот във Формула 1 Ралф Шумахер. Германецът смята, че Racing Bulls трябва да погледне към българския талант при избора си на пилоти за следващия сезон.

"Това е младежкият отбор и точно за това съществува. Ако искаш да се концентрираш върху следващата суперзвезда, трябва да направиш промяна. Цолов е обещаващ талант и трябва да дадеш шанс на млад пилот", заяви Шумахер.

Името на българина от месеци се свързва с място във Формула 1. Шефът на Racing Bulls Алан Пермейн вече определи Цолов като пилота, който е "следващ на опашката" за възможност в отбора, макар окончателно решение за състава през 2027 година все още да няма.

Битката за титлата във Формула 2 също остава напълно отворена. След Баку Камара води със седем точки пред Цолов, а Александър Дън е само на 18 точки от първото място. Следващите стартове са планирани за Катар по-късно през сезона.