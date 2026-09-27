България завърши 14-а при жените и 34-а при мъжете на Шахматната олимпиада

Българските национални отбори приключиха участието си на XLVI Шахматна олимпиада в Самарканд с 14-о място при жените и 34-то при мъжете.

В последния 11-и кръг женският тим завърши 2:2 срещу Латвия. Нургюл Салимова постигна победа с черните фигури срещу Лаура Рагуле на първа дъска, а Надя Тончева и Гергана Пейчева направиха ремита. Единственото поражение за България допусна Белослава Кръстева.

Така българките приключиха турнира с 15 мач-точки и заеха 14-ата позиция.

При мъжете България също направи 2:2 в последния кръг, този път срещу Белгия. Радослав Димитров донесе единствената победа за националите, докато Момчил Петков и Мартин Петров завършиха реми. Кирил Георгиев допусна поражение на трета дъска.

Мъжкият състав събра 14 мач-точки и завърши на 34-то място.

Шампион при жените стана Китай с 20 мач-точки, следван от Казахстан с 18 и Индия със 17.

При мъжете титлата остана за домакина Узбекистан, който също завърши с 20 мач-точки. Индия и Германия останаха съответно втори и трети с по 18.