Виолета Комитова: Пътните ремонти не трябва да се разделят на поръчки за асфалт, мантинели и маркировка

Договорите за обществени поръчки, финансирани с публични средства, трябва да бъдат напълно прозрачни, а практиката един пътен ремонт да се разделя на отделни поръчки за асфалт, мантинели, маркировка и пътни знаци трябва да бъде прекратена. Това заяви бившият министър на регионалното развитие Виолета Комитова пред bTV.

Коментарът ѝ идва след данните, представени от министъра на иновациите Иван Василев, според които три обединения и една фирма са получили 99,6% от средствата, които държавата е дала по разглежданите обществени поръчки за мантинели. Василев посочи, че данните са установени чрез системата "Сигма", която анализира обществените поръчки и търси свързаности между икономически субекти и политически лица. Той изрично уточни, че наличието на свързаности или концентрация само по себе си не доказва нарушение.

Става дума за поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура" от април 2022 г., разделена на шест обособени позиции. Първоначалната ѝ прогнозна стойност е била близо 254 млн. лева, а впоследствие договорите са индексирани с още 161 млн. лева. Така общата стойност е надхвърлила 400 млн. лева.

Комитова заяви, че още през 2021 г., когато е била регионален министър, е поставила въпроса за начина, по който се възлагат договорите за поддръжка и ремонт на пътищата. Тогава тя е прекратила договори за текущ ремонт и поддръжка на стойност около 2 млрд. лева.

По думите ѝ един от основните проблеми е именно разделянето на отделните елементи от пътния ремонт.

"Асфалтът е в една поръчка, мантинелите са в друга поръчка, пътните знаци в трета и маркировката в четвърта", каза Комитова.

Според нея ремонтът трябва да се разглежда като един цялостен строителен продукт, за който отговорност носи една компания.

"Как може един пътен ремонт да се прави на четири поръчки – асфалт, мантинела, маркировка и пътни знаци?", попита тя.

Комитова твърди, че именно разделянето на поръчките е допринесло за концентрирането на договорите за мантинели в ръцете на ограничен брой компании. Според нея подобни зависимости съществуват и при поръчките за маркировка и пътни знаци.

Определението на Комитова за участниците на пазара е още по-категорично, като тя ги нарича "монополисти" и определя организацията им като наподобяваща картел.

Бившият регионален министър отправи критики и към нормативната уредба за ограничителните системи по пътищата. Според нея тя поставя прекалено силен акцент върху еластичните предпазни огради и ограничава възможността в определени участъци да бъдат използвани бетонни заграждения.

Комитова защити тезата, че двата вида системи имат различни предимства и недостатъци и изборът между тях трябва да зависи от конкретния пътен участък.

"Всяко нещо има предимства и недостатъци", заяви тя.

В последствие тя даде пример с необходимостта от защита на мостови колони:

"Бетонните заграждения имат и предимства, и недостатъци, както и другите еластични огради. Например, ако трябва да защитим една колона на мост с еластична ограда, с мантинела, не можем да я защитим. ТИР от 30 тона, като се блъсне в еластичната ограда и събори колоната на моста, какво става? Можем да я защитим само с бетонни заграждения в опасни участъци. Практиката показва, че при бетонните заграждения има много по-малко смъртни случаи. Водачите се съобразяват с тях повече, пазят си колите, заобикалят ги. Ако случайно се ударят, те поемат по-сериозен удар, не като еластичните огради. Така че всяко нещо има предимства и недостатъци. Но да забраним изобщо бетонни заграждения – вие знаете, че в България никъде не поставяме такива. И това е вследствие на тази наредба", коментира Комитова.

Комитова постави въпроса и за изпитването и сертифицирането на мантинелите.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също съобщи тази седмица, че се проверява качеството на съоръженията. По думите му има съмнения, че част от мантинелите може да не разполагат с необходимите сертификати за качество, но той уточни, че към момента тези съмнения не са потвърдени.

Според бившия регионален министър един от начините за ограничаване на възможните злоупотреби е да има пълна прозрачност при разходването на бюджетни средства.

Комитова настоява за законодателни промени, които да направят договорите на компаниите, изпълняващи обществени поръчки, публично достъпни.

Тезата ѝ идва на фона на представените данни за силната концентрация на средствата при обществените поръчки за мантинели, при които според Иван Василев три обединения и една фирма са получили 99,6% от разглежданите държавни средства.