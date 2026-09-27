Швейцария отхвърли идеята за по-строг неутралитет на референдум

Швейцарските избиратели отхвърлиха предложението за по-строго закрепване на принципа на неутралитет в Конституцията, показват окончателните резултати от днешния референдум, цитирани от световните агенции.

Според данните на Федералната статистическа служба 70,2% от гласувалите са се обявили против инициативата.

Гражданското предложение, подкрепено от десни националистически среди, предвиждаше в Конституцията да бъде записан принципът на "засилен неутралитет". Той би изключил участието на Швейцария във военни съюзи като НАТО и би ограничил възможността страната да налага икономически санкции срещу трети държави, освен когато те са разпоредени от ООН.

След обявяването на резултатите Социалистическата партия заяви: "Оставаме ангажирани с тази политика на неутралитет, която позволява на Швейцария да налага санкции и да заема позиция на световната сцена", заявиха от партията.

Принципът на неутралитет при военни конфликти между други държави е заложен във Федералната конституция на Швейцария от 1848 г.

През последните години обаче в страната се засили спорът за това как трябва да бъде тълкуван неутралитетът. Дебатът се изостри, след като Швейцария се присъедини към санкциите на Европейския съюз срещу Русия заради руската инвазия в Украйна.

Страната също така беше непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през 2023 и 2024 г.

Швейцарският външен министър Иняцио Касис защити по-гъвкавото разбиране на принципа.

"Неутралитетът винаги се е прилагал с известно поле за маневриране. Неутралитетът не означава, че Швейцария си затваря очите, когато се нарушават международните правила", заяви наскоро Касис.

Инициаторите на референдума настояваха за по-строго тълкуване, което например не би позволило на страната да развива сътрудничество с НАТО.

Инициативата получи подкрепата на Швейцарската народна партия, определяна като дясна националистическа формация и водеща политическа сила в страната.

Председателят на инициативния комитет Валтер Вобман защити предложението с аргумента:

"Сигурността на страната ни в момента е подложена на огромна заплаха", заяви Вобман.

Швейцарските избиратели отхвърлиха днес и друга гражданска инициатива, насочена към увеличаване на местното производство на храни и намаляване на зависимостта от внос.

Според първоначалните прогнози 72% от гласоподавателите са се обявили против предложението, което предвиждаше делът на храните, произведени в Швейцария, да достигне 70% в рамките на десет години.

Правителството определи поставената цел като изключително трудна, а според него дори може да се окаже невъзможно тя да бъде постигната.