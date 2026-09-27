Емануил Йорданов: Започнаха старите практики и опитите за черен пиар срещу Йотова

"Изправени сме пред един абсолютно мажоритарен избор". Това коментира в предаването "На фокус" бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, който е член на инициативния комитет на Илияна Йотова за президент на България.

Йорданов коментира и критиките към Йотова след участието ѝ в Общото събрание на ООН и разграничаването ѝ от приетата там декларация. Според него още преди официалното начало на предизборната кампания са се появили познати политически практики.

"За съжаление, още преди да започне предизборната кампания, навлязохме в едни стари практики и опити за черен пиар, които не са дали добър резултат за никого", каза Йорданов.

Той допълни, че правомощията на президента по въпросите на външната политика са силно ограничени.

Йорданов определи последователността на Йотова като нейно предимство и подчерта дългогодишния ѝ политически опит.

"Предимството на Илияна Йотова е нейната последователност. Знае се каква е нейната политическа кариера. Там няма шикалкавене, няма отклонение от това, което е изразила като идеи. Тя винаги е работила така, както, според мен, би трябвало да работи един политик. Дали е била шеф на пресцентъра на БСП, дали когато е била народен представител, европейски депутат, след това като вицепрезидент. Ние имаме един подготвен човек за този пост и не виждам къде е причината да го сменяме", каза Йорданов.

Той представи кандидатурата на Йотова през призмата на нейния политически опит - от работата ѝ в БСП и Народното събрание до Европейския парламент и вицепрезидентския пост.

Бившият вътрешен министър коментира и критиките около правомощието за помилване. По думите му в публичния дебат са се включили юристи, чиито аргументи не са свързани с конкретно нарушение на правна норма.

"Нито един от тях не е казал в тази процедура дали има нарушена правна норма. Било от Конституцията, било от някой друг нормативен акт. И съм готов да се обзаложа, че нито един от тези „гласовити говорители” не знае, че помилването съществува в две норми. Едната е в Конституцията, където е описано, че това е част от правомощията на президента. А другата е в Наказателния кодекс, която просто казва, че президентът има право да освободи изцяло или частично от наложено наказание осъдено лице", обясни Йорданов.

Според него правомощието за помилване е изрично уредено както в Конституцията, така и в Наказателния кодекс.

Йорданов коментира и ролята на вицепрезидента при процедурата, като подчерта, че той не извършва медицинска оценка на лицата, които кандидатстват за помилване.

"Вицепрезидентът не е лекар. Той не преглежда лицата, които искат помилване", коментира още той.

Темата за помилването е сред въпросите, които през последните седмици предизвикаха политически реакции около Йотова. Самата тя заяви по-рано, че по случая ще има повече подробности, като посочи, че президентската институция вече е изложила позицията си.