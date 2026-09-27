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Асен Василев: Изказването на Илияна Йотова в ООН беше абсолютна грешка

Асен Василев: Изказването на Илияна Йотова в ООН беше абсолютна грешка
Снимка: БТА

Лидерът на "Продължаваме промяната" поиска президентът да обясни позицията на България за Украйна и настоя за публичност на указите за помилване

Изказването на Илияна Йотова в ООН беше определено като "абсолютна грешка" от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. В предаването "На фокус" той заяви, че президентът трябва да се ръководи единствено от българския национален интерес.

"Едно заглавие ми беше попаднало, което го описва много добре: "Илияна Йотова се разграничи от себе си". Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води, е българският интерес", каза Василев.

Той определи като неприемлива ситуацията около позицията на България по въпроса за Украйна по време на сесията на ООН.

"Ако не можеш да отиграеш такава проста ситуация, да защитиш интереса на България, значи не ставаш за президент. Подкрепяме с 51 държави декларация, след което се казва, че не сме я подкрепили", заяви лидерът на ПП.

По думите му Йотова трябва да даде обяснение за действията си и за позицията, която България е заела.

"Аз мисля, че президентът трябва да даде обяснение на българските граждани – какво е направила, какво е и не е подписала и какво се е случило", допълни Василев.

Василев коментира и случая с помилван мъж през 2022 г. от Илияна Йотова. Според него темата трябва да бъде разгледана публично и да бъде осигурен достъп до информацията за издадените укази.

"Темата за правна комисия е доста неудобна на "Прогресивна България". Ние сме сложили като законопроект изменение в Закона за "Държавен вестник", така че всички укази за помилвания да бъдат публикувани, в това число и тези, които са вече помилвани", посочи той.

Лидерът на ПП заяви, че президентството не е предоставило доброволно поисканата от партията информация.

"Когато има такъв скандал, гражданите трябва да получат пълна информация. Ние сме поискали президентството доброволно да покаже тази информация. До момента няма отговор", твърди Василев.

Той посочи, че съществуват и други законови механизми, чрез които информацията може да бъде получена.

"Ако това нещо се бламира от "Прогресивна България", нека колегите да излязат и да кажат защо го правят. На какво основание петима наркодилъри са били помилвани от госпожа Йотова?", допълни лидерът на ПП.

Василев коментира и случая "Петрохан", като отхвърли връзка между него и президентската кампания.

"Случаят "Петрохан" няма общо нито с президентската кампания, нито с нас като партия. Това е абсолютно нескопосан опит да се затвори темата с помилванията, което не даде резултат", смята лидерът на ПП.

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