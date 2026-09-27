Най-важното от спорта на 27.09.2026-та г.

"Уплашихме се, че ще бием Люксембург" - докъде стигна националният отбор?

"Психологически се уплашихме, че ще спечелим мача."

Това не е реплика от скеч, нито опит за лоша шега, а думи на селекционера на България след домакинската загуба с 1:2 от Люксембург. И може би точно това е най-тежкото от цялата вечер в Пловдив. Не двата допуснати гола, не освиркванията и не самият резултат, а фактът, че националният отбор е стигнал до момент, в който неговият треньор обяснява поражение от Люксембург със страх от победата.

България поведе и вместо да използва импулса, постепенно се прибра назад и позволи на съперника да поеме инициативата. Да, Люксембург вече не е футболното джудже от миналото. Тимът се развива, има футболисти в добри европейски първенства и отдавна не е съперник, срещу когото трите точки се записват предварително. Но това обяснява развитието на Люксембург, а не падението на България. И точно тук е големият въпрос - как една държава с далеч по-голяма футболна традиция стигна до положение да търси оправдание в това, че противникът вече не бил слаб.

Грузинец ще свири България - Естония в Пловдив



Грузинският съдия Гога Кикачешвили ще ръководи двубоя между България и Естония от група 4 на Лига С в Лигата на нациите.

Срещата е на 29 септември от 21:45 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. България ще търси първи точки в групата след загубата с 1:2 от Люксембург, докато Естония започна с равенство 1:1 като гост на Исландия.

Асистенти на Кикачешвили ще бъдат неговите сънародници Давид Аквледиани и Давит Габисония, а четвърти съдия е Бакари Брегадзе.

Главен ВАР-съдия ще бъде германецът Роберт Шрьодер, а негов асистент – Иракли Квирикашвили.

Израел подаде жалба до УЕФА срещу решението на Георги Кабаков

Израелската футболна асоциация официално подаде жалба до УЕФА заради червения картон на Саид Абу Фархи при загубата с 1:3 от Австрия в Лигата на нациите.

20-годишният нападател отбеляза изравнителния гол за 1:1, а след попадението използва ъгловото флагче като част от празнуването си. Българският съдия Георги Кабаков прецени, че жестът е провокативен и показа втори жълт картон, след като Абу Фархи вече беше официално предупреден няколко минути по-рано.

Според израелската страна обаче съдийският екип е разбрал погрешно действията на футболиста. От асоциацията твърдят, че празнуването е било имитация на движение от снукъра, а не опит да се пресъздаде стрелба с оръжие.

Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

Шарл Льоклер призна, че Ферари вече изостава от Ред Бул в работата по шасито, докато Макларън също напредва с бързи темпове.

Ред Бул и Макларън пристигнаха в Баку с множество подобрения по болидите си, докато Ферари не направи съществени промени. Според Льоклер именно това се е отразило и на разликите в представянето по време на уикенда.

Монегаскът стартира от първа редица, но още в началните обиколки загуби позиции. В крайна сметка завърши четвърти, като се възползва и от грешката на Оскар Пиастри в първия завой.

Фюри - Джошуа под въпрос въпреки обявената дата

Дългоочакваният двубой между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа отново е под въпрос, въпреки че срещата беше обявена за 11 декември на стадион "Принсипалити" в Кардиф.

Фюри заяви в социалните мрежи, че Джошуа и промоутърът му Еди Хърн се опитват да се оттеглят от мача заради продължаващ спор около промоутърските права. От Matchroom Boxing засега не са дали официален отговор на обвиненията му.

Допълнително напрежение внесе и Дейна Уайт, който призна пред журналисти в Лондон, че не знае дали двубоят ще се състои по план.