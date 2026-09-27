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Тръмп: Петимата арестувани във Великобритания са искали да нанесат "сериозни щети" на американска база

Тръмп: Петимата арестувани във Великобритания са искали да нанесат "сериозни щети" на американска база
Снимка: AP/БТА

Американският президент заяви, че заподозрените са били в полезрението на САЩ "отдавна", а операцията е проведена успешно съвместно с британските власти

Петимата мъже, арестувани днес от британската полиция в близост до база, използвана от американските военни в Западна Англия, са възнамерявали да нанесат "сериозни щети", заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес.

Тръмп посочи, че заподозрените са били в полезрението на американските власти "отдавна".

"Ние ги разследвахме. Те искаха да нанесат сериозни щети на нашата база, а съвместната работа с британците протече наистина успешно", каза Тръмп пред журналисти при пристигането си в Чикаго за турнир по голф.

По-рано британската полиция съобщи за арестите на петимата мъже в близост до военната база. Според Тръмп действията са били резултат от съвместна работа между американските и британските власти.

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