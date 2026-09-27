Тръмп: Петимата арестувани във Великобритания са искали да нанесат "сериозни щети" на американска база

Още от Свят
Водещи
Най-важното от спорта на 27.09.2026-та г.
- Преди 43 минути
Петимата мъже, арестувани днес от британската полиция в близост до база, използвана от американските военни в Западна Англия, са възнамерявали да нанесат "сериозни щети", заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес.
Тръмп посочи, че заподозрените са били в полезрението на американските власти "отдавна".
"Ние ги разследвахме. Те искаха да нанесат сериозни щети на нашата база, а съвместната работа с британците протече наистина успешно", каза Тръмп пред журналисти при пристигането си в Чикаго за турнир по голф.
По-рано британската полиция съобщи за арестите на петимата мъже в близост до военната база. Според Тръмп действията са били резултат от съвместна работа между американските и британските власти.