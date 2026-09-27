Лидерът на "Хизбула": Израел не постигна целта си в Южен Ливан

Израел не е успял да пречупи съпротивата на "Хизбула", заяви лидерът на ливанската групировка Наим Касем в телевизионно обръщение по повод годишнината от убийството на дългогодишния ѝ лидер Хасан Насралла, предаде Франс прес.

Хиляди привърженици на "Хизбула" се събраха в южните предградия на Бейрут, за да почетат паметта на Насралла, който беше убит при израелски въздушен удар през 2024 г.

"Те не успяха да постигнат целите си да пречупят съпротивата, да сложат край на съществуването й и да затвърдят израелската окупация" на Южен Ливан, заяви Касем пред събралите се свои привърженици.

Поддръжниците на групировката носеха знамена на "Хизбула" и портрети на Насралла. Сред тях беше и паметта за Хашем Сафиедин, определен за негов приемник, който също беше убит при израелски удар няколко дни след смъртта на Насралла.

Южните предградия на Бейрут са бастион на "Хизбула" и бяха подложени на израелски бомбардировки по време на войната през 2024 г., както и при последвалия конфликт, започнал в началото на март 2026 г.

"Хизбула" беше отслабена от двата конфликта с Израел. При първия, започнал заради подкрепата ѝ за "Хамас" в Газа, бяха убити Насралла и други високопоставени фигури, а част от арсенала на организацията беше унищожена.

През март "Хизбула" отново въвлече Ливан във война, като подкрепи Иран в конфликта му със САЩ и Израел. Израел отговори с интензивни въздушни удари в Ливан и окупира част от южната територия на страната.

По данни на Бейрут военните действия са довели до смъртта на повече от 4300 души, а стотици хиляди хора все още са разселени.

Насралла беше начело на "Хизбула" от 1992 г. и превърна организацията във важна политическа и военна сила в Ливан.

Под международен натиск, основно от страна на САЩ, Бейрут изработи план за разоръжаване на "Хизбула". Движението обаче се противопоставя на плана и отхвърля започналите преговори между Израел и Ливан за прекратяване на продължаващия от десетилетия конфликт.

"Целият натиск днес върху Ливан има за цел постигането на нещо, което Израел не успя да постигне за две години [...] Те искат армията да разоръжи "Хизбула", заяви Наим Касем.

Според него ливанската армия няма да влезе в конфронтация с движението, тъй като става въпрос за "национална армия".

Касем заяви, че е готов за диалог с ливанските власти по въпроса за разоръжаването, но постави условие:

"Нека първо освободят юга и жителите му се върнат".

През юни Ливан и Израел сключиха с посредничеството на САЩ рамково споразумение, което предвижда постепенно изтегляне на израелските сили при условие, че "Хизбула" бъде разоръжена.

Прилагането на споразумението обаче среща затруднения, а Израел заяви, че ще запази присъствието си в Южен Ливан, докато продължават заплахите за сигурността му.

Израелският министър Безалел Смотрич призова днес за анексиране на Южен Ливан "до река Литани" - на около 30 километра северно от границата. Според него това би позволило на Израел по-ефективно да възпира противниците си.

След американско-иранския меморандум за разбирателство през юни, а впоследствие и след рамковото споразумение между Ливан и Израел, насилието е намаляло.

Израел обаче продължава да нанася удари, като посочва, че мишена е инфраструктурата на "Хизбула" в южната част на Ливан.

По данни на АФП движението не е поемало отговорност за нападение, откакто на 20 юни е влязло в сила спирането на огъня с Израел.